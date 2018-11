Los desplantes de Isco que enfadan al madridismo

Lo último, la foto disfrazado por Halloween mientras jugaba el Real Madrid La actitud del malagueño no gusta demasiado al club y a parte del vestuario

Isco Alarcón no atraviesa un buen momento. Estuvo un mes de baja por esa apendicitis que sufrió, pero ha regresado lejos de su mejor nivel. En situaciones así, lo normal es que el jugador agache la cabeza y trabaje a destajo para intentar estar en óptimas condiciones lo antes posible, pero Isco no parece del todo preocupado. En el vestuario del Real Madrid y en el club no están gustando algunas actitudes del malagueño, que sin ir más lejos este jueves aparecía en una foto disfrazado de Halloween mientras el equipo merengue jugaba en Melilla.

Era un día clave, el primer partido de Solari como entrenador blanco. El Real Madrid tenía que ganar y dar buena imagen en Melilla, y lo hizo. Isco no estaba convocado, el argentino decidió dejarlo fuera de la lista. Pero son momentos complicados en el seno del conjunto merengue, en los que cualquier mensaje o imagen puede generar polémica y controversia. No le importó demasiado eso a Isco, que apareció junto a su novia, Sara Sálamo, y el hijo del malagueño en una foto celebrando Halloween disfrazados de muertos vivientes. “Estamos de muerte”, escribía la actriz en Instagram junto a la foto.

No es el primer desplante de este tipo de Isco, que a la vez que es un jugador vital para este Real Madrid suele protagonizar episodios de este tipo que no gustan al madridismo. En abril de 2017 también generó bastante ruido una foto subida por él mismo en la que aparecía junto a unos amigos comiendo patatas fritas del Barça, cuando todavía no había renovado y su futuro estaba en el aire. Isco: “No me voy al Barça, quería decir que nos los vamos a comer con patatas”, dijo después.

También tiene detalles que no gustan sobre el terreno de juego. A veces es demasiado individualista y hace muchos aspavientos cuando algún compañero no se la pasa o decide mal. Además, no le gusta ser sustituido, como demostró ante el Viktoria Plzen con un desplante a Lopetegui, algo que ya ocurrió antes con Zidane o Ancelotti.