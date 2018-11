Brahim se niega a renovar con el City y quiere fichar por el Real Madrid

La joven promesa del City cumple contrato en junio de 2019 Podría negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero

El caso de Brahim Díaz va camino de convertirse en un culebrón. El joven jugador español del Manchester City, que es una de las mayores promesas del fútbol mundial, cumple contrato en junio de 2019 y según apuntan en Inglaterra no quiere renovar por el club inglés, que podría perder a otro de sus jóvenes talentos…. y a coste cero. Tal y como aseguran los prestigiosos diarios británicos The Times y The Telegraph, el joven malagueño ya ha rechazado firmar un nuevo contrato con el City porque le tienta la idea de jugar en el Real Madrid.

Brahim llegó a Mánchester en 2013, con apenas 13 años. El club inglés convenció a su familia y al propio pequeño para reclutarlo para su cantera y se lo arrebató al Málaga pese a que el jeque Al-Thani hiciera todo lo posible para retenerlo. Ha ido creciendo y creciendo, pero en los últimos tiempos su progresión se está viendo frenada porque Guardiola apenas está contando con él. De hecho, sólo ha jugado un partido oficial esta temporada, a finales de septiembre frente al Oxford en la Copa de la Liga.

El malagueño ve que pasan los años y sigue sin ganarse la confianza del entrenador catalán, de ahí que no vea nada claro renovar con el Manchester City. Valora el esfuerzo que hizo el club hace años y todo lo que ha aprendido en Inglaterra, pero también piensa en su futuro y cree que puede ser el momento de salir. Es ahí donde entra en juego el Real Madrid, que lleva siguiendo a Brahim desde hace mucho tiempo. El 12 de septiembre de 2017 OKDIARIO adelantaba el interés del conjunto merengue en el precoz atacante citizen, pero es ahora cuando realmente se está poniendo a tiro la opción de fichar al joven español.

El City no pierde la esperanza de convencer a Brahim para que se quede. Un aspecto importante en todo este asunto es que su representante es Pere Guardiola, hermano del técnico catalán y socio de los dueños del City. Sin embargo, ya sabemos que los jugadores acaban jugando donde quieren, y en Inglaterra dan por hecho que el malagueño no quiere seguir en Inglaterra. Sería un caso similar al de Jadon Sancho, que abandonó el City para fichar por el Borussia Dortmund por idénticas razones y está deslumbrando a todos con el conjunto alemán.