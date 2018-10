Solari: “Ramos es el capitán de este barco y era importante que viniera para mostrar el camino”

Santiago Solari atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Melilla en la Copa del Rey. El argentino comenzó con victoria su andadura como entrenador del conjunto blanco. Los madridistas ponen pie y medio en los octavos de final con este triunfo.

Nota del equipo

“No me gustaba cuando me las ponían en el cole, ahora tampoco. Hemos jugado con alegría e ilusión, también con compromiso. El resultado es eso. El partido no fue fácil, lo hemos trabajo y lo hemos logrado con esas características. Presionaban alto, el campo estaba pesado… Estamos contentos por el resultado”.

Vinicius

“Ha jugado desde el inicio. Es un chico muy joven, acaba de llegar. Es un gran talento. Está viviendo en un nuevo país, haciendo nuevos amigos, adaptándose a un equipo como es el Madrid, a otra ciudad, a otra cultura. El fútbol lo componen más cosas que el talento. Esto contento porque haya jugado los 90 minutos pero también por todo el equipo. Todos han trabajado muchos”.

¿Ramos le pidió jugar?

“Estuvo muy dispuesto a venir desde el principio. Es el capitán de este equipo y de este barco. Era importante que viniera hoy y mostrara el camino. De los momentos duros se sale así, tirando todos juntos. Feliz por la alegría, la ilusión y el carácter”.

Reparto de porteros

“Veremos”

Compromiso de jugadores

“No es conmigo, el compromiso es con esta camiseta, con la hinchada, con la institución. Con ellos mismos. Yo estoy ahora dentro de este grupo y estamos todos juntos. Del rival no me hablaron…”

¿Qué le pareció el Melilla?

“Sabíamos que iba a ser difícil. Yo vengo de la Segunda B y se que está subestimada. Es un torneo muy complicado, donde hay muy buenos equipos que juegan bien al fútbol con entrenadores capacitados. Si va segundo de su grupo no es casualidad. Presiona bien, le mete intensidad a los partidos”.

Afición del Melilla

“Precioso, lástima que el campo estuviera pesado porque llovió mucho ayer. Eso restó mucho”.