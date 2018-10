Sergio Ramos da un paso al frente: “No es momento de hablar, es momento de actuar”

Sergio Ramos ha vuelto a dar un paso al frente como capitán en tiempos revueltos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, a pocas horas del debut de Solari en el banquillo, Ramos ha sido contundente y ha hecho autocrítica: “Nos sentimos responsables de la situación, pero no es momento de hablar, es momento de actuar”.

El capitán del Real Madrid, que está siendo uno de los futbolistas más injustamente señalados en la crisis que ha acabado con Lopetegui, ha entrado en la primera lista de Solari para el partido de los dieciseisavos de Copa del Rey ante el Melilla (19:30 horas).

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 31, 2018