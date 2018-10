Lopetegui ‘sólo’ cobrará tres millones de finiquito

Julen Lopetegui se va del Real Madrid por la puerta de atrás con la sensación de no haber estado ni cerca de lograr sus objetivos y se va también con el finiquito correspondiente a sus seis meses de trabajo: tres millones de euros. El ex seleccionador español firmó en junio con el Real Madrid un contrato de tres temporadas a razón de seis millones netos por cada una de ellas. Apenas ha dirigido 14 partidos oficiales y la estadística le convierte en uno de los peores entrenadores de la historia del club.

El ya ex entrenador del Real Madrid iba a percibir seis millones de euros al año, es decir, un total de 18 si hubiera cumplido la totalidad de sus tres años de contrato, pero con su despido, según estaba estipulado en el mismo, será indemnizado con la mitad de lo pactado anualmente.

Lopetegui dejó el pasado lunes de ser entrenador del Real Madrid, después de que la goleada en el Camp Nou sellara el último clavo de su ataúd. La Junta Directiva del club blanco se reunió en el Santiago Bernabéu. Hora y media después, sobre las nueve de la noche, emitía un comunicado, muy duro en su tercer párrafo, en el que oficializaba el despido de Lopetegui, pero a pesar del duro comunicado, las dos partes llegaron a un acuerdo de manera cordial.

Con el despido de Julen Lopetegui, que era presentado como entrenador del Madrid el 14 de junio, son cinco las veces en las que Florentino Pérez ha cambiado de entrenador sobre la marcha a mitad de temporada: Camacho dimitió y fueron despedidos, además, de Lopetegui, García Remón, Benítez y Luxemburgo.