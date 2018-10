Javi Sánchez debuta con el primer equipo

Javi Sánchez debuta en partido oficial con el Real Madrid Solari ha elegido al capitán del Castilla para formar en el centro de la zaga junto a Sergio Ramos

Javi Sánchez debutó en partido oficial con el Real Madrid. Solari ha elegido al capitán del Castilla para formar en el centro de la zaga junto a Sergio Ramos, que ante el delicado momento que vive el equipo, ha decidido viajar a Melilla para jugar y no sólo sumar. El protagonismo del canterano, al que Solari conoce perfectamente, podría crecer en el primer equipo en las próximas semanas, ya que los blancos tienen muchas bajas en defensas.

Fue uno de los grandes atractivos de la gira americana del Real Madrid. Lopetegui le utilizó mucho y el canterano respondió con nota. Durante el verano se llegó a valorar la posibilidad de que estuviese a caballo entre el primer equipo y el Castilla, pero el ya ex entrenador vasco no terminó de apostar por él. No obstante, para Solari ha sido un fijo en el filial y su capitán, lo que le otorga la posibilidad de tener más protagonismo con los mayores mientras dure la estancia del argentino en el banquillo del Santiago Bernabéu.