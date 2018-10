Melilla – Real Madrid: hora y dónde ver en directo el partido de Copa del Rey

Melilla y Real Madrid se enfrentan en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey El partido entre Melilla y Real Madrid se jugará a las 19.30 horas peninsular y se podrá ver a través de beIN LaLiga

Melilla y Real Madrid se enfrentan este miércoles a las 19.30 horas en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputará en el estadio Álvarez Claro. Este partido lo podrás seguir por televisión en el canal beIN LaLiga y también a través del directo en OKDIARIO.

Este partido será el primer duelo de Solari en el banquillo del Real Madrid. Después de que el club blanco hiciera oficial el despido de Julen Lopetegui en la noche del lunes, el entrenador argentino, hasta ahora en el Castilla, realizó su primer entrenamiento con el primer equipo y posteriormente dio sus primera rueda de prensa donde apeló a los “cojones” para salvar el partido ante el equipo de Segunda División B.

El ex entrenador del Castilla no podrá contar con Marcelo, Mariano y Varane, después de que el Real Madrid hiciera oficial los partes médicos de estos tres jugadores, que no estarán disponibles hasta el próximo parón de selecciones (probablemente Varane esté fuera alrededor de un mes). Estos se unen a las bajas ya sabidas de Carvajal y Vallejo.

Esta plaga de bajas podría hacer que jugadores como Nacho o Ramos tengan que viajar a la Ciudad Autónoma. El que si que estarán casi con total seguridad en el once titular es Vinicius, que será de la partida acompañando previsiblemente a Lucas y Asensio. Solari también podría dar la alternativa a jugadores como Llorente, Fede, Odriozola o Reguilón. En frente, estará un Melilla que es líder del grupo IV de Segunda División B y que se presentará ante el campeón de Europa con toda la ilusión del mundo.