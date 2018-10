Valdano: “Los jugadores se creen que pueden hacer lo que les dé la gana”

Jorge Valdano cree que Roberto Martínez sería mejor opción que Conte

Jorge Valdano habló sobre la crisis que atraviesa el Real Madrid tras la abultada derrota de estos en el Clásico. El que fuera jugador y director general del conjunto blanco analizó la debacle en El Transistor de Onda Cero: “A Bale lo seguimos midiendo por su precio y su precio ha dejado la fantasía de que es un crack mundial. Pero los últimos cinco años no son coherentes con lo que el Madrid pagó por él. Todas las temporadas puede meter el gol del año y entonces hay que aplaudir el gol del año”.

“Bale era el encargado de seguir a Alba y a los siete minutos se le acabó la concentración. A los siete minutos Alba se fue solo. Al principio respetan las flechas de la pizarra, pero después sale la naturaleza, como Bale, y creen que tienen la autoridad de hacer lo que les da la gana y eso a veces va en contra del colectivo. Me parece que es un aspecto muy importan a analizar”, dijo.

Valdano también se refirió a Isco, quien no está en su mejor momento de forma y cuajó un partido en el Camp Nou para olvidar. “Empezó por la izquierda y terminó donde le dio la gana y ahí juega muy bien al fútbol pero no va a poder jugar donde quiera con un entrenador con el que uno tiene que formar parte de una cadena de montaje”.

Respecto al recambio de Julen Lopetegui, a Valdano le sorprende que el Madrid apueste por Conte porque considera que “el entrenador se debería elegir en función de la plantilla que tienes. A equipos inmaduros, entrenadores autoritarios y a equipos maduros, entrenadores amables”. Cree que Roberto Martínez, otro de los nombres que ha sonado para sustituir al vasco, sería mejor opción.

“Esa me parece una mejor idea. Un entrenador que podría encontrar la vuelta a este equipo. Me parece más adaptable que Conte. Conte tiene prestigio porque ha ganado en varios países, pero Roberto se adapta a este equipo. No es fácil porque no tiene especialista para el gol”, concluyó el argentino.