El fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid ocasionó su despido de la selección española a horas de comenzar el Mundial Sólo cuatro meses después de su presentación en el Bernabéu, ha sido despedido después de ser el peor técnico madridista en 70 años

Julen Lopetegui firmó su sentencia este domingo en el Camp Nou. Era la guinda de un pastel mal elaborado, confeccionado y repartido, que nunca supo bien a nadie. Ante el Barcelona, los blancos dieron una de las peores imágenes de esta temporada y terminó por cerrar una etapa de 161 días al frente del Real Madrid que dará paso a una nueva, la de Antonio Conte.

De hecho, el guipuzcoano se despidió ayer de sus futbolistas tras el encuentro en el Camp Nou una vez llegaron a Valdebebas, sabedor de que estaba ante uno de sus últimos coletazos como entrenador merengue. El técnico fue uno de los últimos en salir de las instalaciones blancas y incluso llegó a dirigir el entrenamiento del lunes sabiendo que ya estaba despedido.

Todo comenzó el 12 de junio de 2018. Julen Lopetegui aún seleccionador español, fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid. No era la idea inicial, que era la de aguantar la oficialidad hasta que finalizara el Mundial 2018 de Rusia, pero ante una posible filtración el club blanco lo publicó y la guerra civil entre la RFEF, el club merengue y el guipuzcoano comenzaría. Tras una noche de reuniones, la RFEF con Luis Rubiales a la cabeza, decidió despedir de manera fulminante a Julen Lopetegui y colocar en el cargo a un Fernando Hierro sin apenas experiencia.

Dos días después, el 14 de junio fue la presentación de Lopetegui con el Real Madrid. A su lado, Florentino Pérez, uno de sus grandes valedores desde que salió su nombre como opción para el banquillo. Sin duda, una primera puesta en escena cargada de ideas e intenciones y en la que el nombre de Cristiano Ronaldo ganó fuerza y poderío sin saber que se iría poco menos de un mes después. El 10 de julio, tras semanas de runrún, se hace oficial la marcha del astro portugués con destino a la Juventus. Varapalo para el técnico que se quedaba sin el “jugador que quiero tener siempre a mi lado y, evidentemente, el mejor del mundo”.

Durante el mercado de fichajes no llegaría en ningún momento un recambio de garantías para Cristiano Ronaldo, nadie ocuparía el enorme vacio que dejaba el luso. Para mayor inri, también acabaría dejando el vestuario Mateo Kovacic y no llegaría tampoco aquel 9 que se prometió. Pero Lopetegui no alzó en ningún momento la voz. Asumió la realidad y afrontó así el primer título de la temporada.

El peor entrenador en 70 años

La Supercopa de Europa sería el primer contratiempo serio del Real Madrid de Julen Lopetegui. El Atlético de Madrid le superaría en la prórroga tras llegar con el 2-2 al tiempo reglamentario. Resultado final, 2-4 y el título para los colchoneros. Los blancos se repusieron bien a ello, enlazaron triunfos y llegaron incluso a completar un excelso partido ante la Roma en el Santiago Bernabéu pero todo se truncaría en Sevilla.

El 26 de septiembre el Real Madrid cayó estrepitosamente en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que arrolló al conjunto de Lopetegui por 3-0 y ahí comenzó el principio del fin para Julen. Desde aquel día: cuatro derrotas, un empate y un único triunfo ante el Viktoria Plzen. Radiografía de su destitución. Un mes horrible a nivel competitivo, de los peores que se recuerdan en la casa blanca, para cerrar una aventura que ha durado tan solo 161 días.