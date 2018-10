El VAR perdonó una roja clamorosa a Luis Suárez

Al Real Madrid no le sonrió ni el VAR en el Clásico. Los asistentes de vídeo de Sánchez Martínez decidieron no avisar al colegiado después de una entrada criminal de Luis Suárez a Nacho, en la que el charrúa debió ver el camino de los vestuarios. El VAR puede entrar a advertir al árbitro de que debe ver repetida la acción si esta puede significar una tarjeta roja directa, como es el caso, pero no consideraron que esta fuera manifiesta.

Una entrada innecesaria, en el centro del campo y que debió significar la expulsión de un Suárez que en esos momentos ya acumulaba un doblete en su cuenta particular. Sin entrar en voluntariedad, la entrada es claramente digna de expulsión directa, por lo que Hernández Hernández, VAR en este partido, se comió una tarjeta roja que podría haber acercado la machada para el Real Madrid.