Sergio Ramos, sobre la mano dura de Conte: “El respeto se gana, no se impone”

Sergio Ramos deja un recado a Conte y avisa que no quiere mano dura en el vestuario

Sergio Ramos fue uno de los madridistas que pasó por zona mixta tras la derrota ante el Barcelona en el Camp Nou. Con la destitución de Julen Lopetegui prácticamente consumada, el capitán del Real Madrid no esquivó las preguntas sobre un posible sustituto y avisa que “el respeto se gana, no se impone“.

“Ni un nombre ni otro. Hemos ganado todo con entrenadores que conocéis, no hace falta que diga quiénes son. La gestión del vestuario es a veces más importante que la capacidad táctica“, decía el de Camas dejando bien claro que no quiere mano dura en el vestuario tras Lopetegui, que con Zidane se ganó todo…

Felicita al Barça

“Situación muy jodida en el vestuario. Era el día para dar un paso adelante y no ha sido así. Nos condena también el resultado. Tuvimos un buen arranque en el segundo tiempo… Felicitar también al Barcelona por el partido que ha hecho. Tenemos que salir de estos momentos difíciles juntos cuanto antes”.

Destitución de Lopetegui

“Siempre he dicho lo mismo, no son decisiones nuestras. Vamos a muerte con el entrenador que esté. Esas decisiones vienen desde arriba. Los jugadores tenemos que estar a muerte con el que esté. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Nosotros tenemos que esperar, aún no nos han dicho nada. No corre de nuestra mano. Tenemos que reflexionar y hacer autocrítica. Tenemos que obtener buenos resultados y encarrilar una buena racha de partidos”.

Las palabras de Isco

“No voy a entrar a valorar la opinión de cada jugador. Nosotros debemos estar por encima de eso. Debemos respetar las decisiones de arriba. Tenemos que estar unidos. El Barcelona aprovecha esto y se nos van en puntos. Tenemos que pasar páginas cuanto antes para recuperarnos”.

Autocrítica

“Cuando llegan los momentos difíciles tenemos que mantener la calma y no es el día de señalar a nadie. Siempre podemos dar un poquito más. Hemos planteado un partido que solo hemos podido hacerlo en el inicio de la segunda parte. Cuando te dejas con un rival con tanto talento te castiga. Ahora tenemos que seguir creciendo, es lo que tenemos que hacer ahora”.

No se rinden

“Depende de para quién. Hay gente que creerá, que tiene dudas o que no cree. Yo he ganado ligas. Rendirte no está entre nuestras ideas. El Madrid nunca da nada por perdido”.