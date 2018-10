Lopetegui: “Aunque el día es triste, el Madrid va a celebrar esta temporada”

Julen Lopetegui analizó la derrota del Real Madrid ante el Barcelona en el Camp Nou. El entrenador madridista podría ser cesado en las próximas horas tras la bochornosa derrota en el Clásico. Los blancos en estos momentos son novenos en la Liga y suman cinco partidos sin ganar en el campeonato doméstico.

Dura derrota

“Es dura. Siempre lo es y más en casa del Barcelona. Hemos tenido la sensación de que hemos podido darle la vuelta, pero no pudo ser. En la primera parte fueron mejores, aunque no tuvieron grandes ocasiones. Al margen de haber sido superiores no era una primera parte de 2-0 y en la segunda hemos estado mejor. Hemos tenido situaciones muy claras y luego han venido más infortunios. El castigo creo que es excesivo. Ellos han sacado ventaja con un partido más abierto. Hay que asumirlo”.

Tocado

“Estoy triste como el vestuario. Tengo fuerzas. Estamos en el mes de octubre y todo es reversible. Estoy convencido de que el grupo va a ir mejorando. Nos han castigado mucho las lesiones y creo que el equipo tiene vida. Estoy triste, pero tengo fuerza para seguir”.

Reproches

“Si no he dicho nada hasta ahora, que nadie espere de mí ningún reproche. En mi cabeza está levantar a mis jugadores. En la segunda parte tuvimos oportunidades, pero si no se aprovechan van minando en tu moral y más si el contrario las aprovecha. A mis jugadores no les tengo ningún reproche. Ahora todos estamos tristes, pero me gustaría ver que pasa en el mes de mayo o abril. Me toca mejorar a este grupo para que vean que tienen futuro. Hemos tenido tres semanas tremendas y las dinámicas terminan alguna vez. Finalizarán y darán otra cara. Ha sido un partido extraño. El penalti con el tema del VAR nos ha castigado mucho, el gol y la parada de Courtois. En la segunda recuerdo muchas oportunidades nuestras”.

Destitución

“Yo no tomo las decisiones. Yo ya he explicado mi parecer, del resto no soy responsable”.

Debilidad

“En la situación del penalti llega tarde nuestro defensor y el otro ha sido una acción de profundidad de Alba. En la primera mitad nos reprochamos no haber tenido el balón. Luego hemos tenido que ir a tumba abierta. Con el 3-1 el partido se ha terminado”.

Movimientos tácticos

“Mi equipo estaba bien. Hemos tenido ocasiones”.

Responsables

“Todos sabemos como funciona este mundo. Al final la responsabilidad única recae en el entrenador. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Estamos en las fechas que estamos y, aunque el día es triste, el Madrid este año va a celebrar. Es cierto que arrancamos muy bien y nos ha castigado mucho la falta de eficacia. Tenemos que levantarnos, porque desde fuera no nos van ayudar”.