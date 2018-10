Confidencial: Las razones del Madrid para echar a Lopetegui

El Real Madrid cayó goleado en el Camp Nou y sentenció definitivamente a Lopetegui, que se ha ganado varios argumentos para el despido

El Real Madrid tocó fondo en el Camp Nou. Tras varias semanas sumergido en una crisis de resultado y juego, con derrotas ante Sevilla, CSKA, Alavés y Levante, el equipo blanco llegó a Barcelona con la esperanza de cambiar la tendencia, pero lo que hizo fue empeorarla. Y terminar una época.

Lopetegui está sentenciado. Al técnico vasco se le dio crédito hasta este domingo pese a los malos resultados y el exseleccionador nacional no solo no ha cumplido con lo esperado sino que se llegó a una dolorosísima derrota del Camp Nou. Y ante esta situación, el Real Madrid tiene tomada una decisión, la destitución de Julen, con varios argumentos para ello.

Pésimos resultados

Perdió la Supercopa de Europa en el primer partido oficial, lo que supuso la pérdida de un título, y a la décima jornada de Liga, un tiempo ya prudencial para juzgar lo que ocurre, está noveno en Liga. El Real Madrid está en una situación límite, más cerca del descenso que del liderato. Tan solo cuatro victorias de diez partidos, con el mismo número, cuatro, de derrotas. A eso se suma la derrota en Moscú en Champions. Los resultados son pésimos.

Mínimo rendimiento de la plantilla

Pocos jugadores están bien, por no decir ninguno. Casi todos los futbolistas del Real Madrid están peor que el año pasado. Algunos pagan el cansancio de la larga temporada pasada, con Mundial incluido, pero hay más cosas. La defensa está en horas bajas, especialmente Varane, pero también otros jugadores en los últimos años claves como Marcelo, Kroos, Modric, Isco o Gareth Bale. Es una plantilla venida a menos, con un rendimiento pobre.

Incapaz de levantar la situación

Se perdió en Moscú, Sevilla y Vitoria y aún así se dio crédito a Lopetegui porque había un parón por selecciones y un tiempo para reestructurar cosas. Nada de eso se hizo. El Madrid perdió ante el Levante y ganó al Viktoria Plzen por la mínima y este domingo en el Camp Nou. Se tuvo esperanzas en él y no las cumplió. Ha demostrado que no tiene capacidad para dar la vuelta a ningún partido ni a la situación en general. En el club se comenta que no tiene soluciones en la banda y que por mucho que tenga apoyo en el vestuario no llega ni conecta con los jugadores.

Marco Asensio

Cuando Lopetegui llegó, Asensio estaba en un estado de forma primordial y su crecimiento avanzaba un futbolista de época. Ahora, con Julen, es suplente (y eso que se ha ido un jugador de ataque como Cristiano, que abre un hueco más en el once) y cada vez que sale no da el nivel. Asensio ha perdido todo el desborde que tenía, la pegada en sus disparos y ese componente que tenía de salvador. Marco es ahora un futbolista triste.

Vinicius

Se recurrió su tarjeta, el Comité le dio la razón, Lopetegui se lo llevó a Barcelona y acabó dejándolo en la grada. Sin Castilla y sin primer equipo. En el club no se entiende la postura del técnico y piensan que es un desafío personal. Vinicius es la joya de la corona, un futbolista descomunal con una proyección brutal y Lopetegui no le ha dado opción alguna. El nuevo técnico tiene la misión de irle metiendo poco a poco para recuperar las sensaciones.

Técnico sin carisma

“Fue un error ficharle”, se comenta en la cúpula del Real Madrid. En el club se entiende ahora que la selección española y el Madrid no es lo mismo. En el equipo blanco hay mucha más presión, algo con lo que no ha podido Lopetegui. A Julen le ha venido grande el puesto de entrenador del Real Madrid.