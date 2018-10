Las cinco cosas que no sabías de Antonio Conte

Especialista en Ligas, su sistema táctico elegido... Descubre algunas de las curiosidades sobre Antonio Conte

Antonio Conte es el elegido para revertir la mala situación por la que atraviesa el Real Madrid, a siete puntos del líder y eterno rival tras las diez primeras jornadas de la Liga Santander. Descubre algunas de las curiosidades del técnico italiano.

Tres centrales y dos carrileros, su sistema favorito

La llegada de Antonio Conte al banquillo del Real Madrid supondrá un cambio en el sistema tradicionalmente utilizado en los últimos años en el conjunto blanco. El técnico italiano siente predilección por jugar con tres centrales y dos carrileros, un sistema que utilizó en su etapa como entrenador de la Juventus y del Chelsea, así como seleccionador de Italia. El italiano busca así ser impenetrable en defensa y con mucha pegada en ataque.

Especialista en Ligas

Conquistar la Liga era uno de los objetivos marcados para este año en el conjunto blanco. El Madrid sólo ha conquistado dos de las últimas siete Ligas. La derrota en el Camp Nou deja a los blancos a siete puntos del líder y eterno rival, por lo que Antonio Conte tendrá la difícil misión de revertir la situación y volver a ocupar la parte alta de la tabla. La buena noticia es que el técnico italiano es un especialista en ligas.

Conte ha ganado en total cinco Ligas. La primera la hizo como técnico del Bari, logrando el título en la Serie B en 2009. Con la Juventus conquistó el Scudetto de manera consecutiva tres veces, en 2012, 2013 y 2014. Además, con el Chelsea logró hacerse con la Premier en su primera temporada completa con los blues.

Jugó con Zidane en la Juventus

Antonio Conte compartió vestuario en la Vecchia Signora con Zinedine Zidane durante cinco temporadas. Ambos formaron parte del equipo que conquistó dos Scudettos, una Intercontinental, una Supercopa de Europa y de Italia, bajo las órdenes de Marcelo Lippi, del que se consideran “discípulos”.

Estuvo en la final de la Séptima

Antonio Conte contó con algunos minutos en la final de aquel 20 de mayo de 1998 en el que el Real Madrid conquistó con un gol de Pedja Mijatovic la Séptima ante la Juventus de Turín en Ámsterdam. El italiano entró en el minuto 78 en lugar del actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, una vez que el 8 del Madrid ya había llevado al marcador el 1-0.

Acabó mal con Hazard

Antonio Conte es un entrenador de carácter, lo que le ha hecho chocar a menudo con algunos de los jugadores que ha tenido a su cargo. Eden Hazard, con quien coincidió en el Chelsea, es uno de los jugadores con los que el técnico italiano tuvo problemas de entendimiento.

“No importa si está feliz o no. Yo soy el entrenador y decido yo”, dijo en una ocasión Conte en referencia a Hazard. Pero el belga no fue el único jugador con el que tuvo sus más y sus menos en su etapa en el Chelsea. David Luiz o Diego Costa fueron otros de los jugadores que también tuvieron algún rifirrafe con el italiano. Conte es un hombre de carácter y lo ha mostrado cuando no ha coincidido con los directivos o con los entrenadores del equipo rival.