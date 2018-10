Benzema enterró a Lopetegui: falló una ocasión clamorosa para el 2-2

En ningún caso es el culpable de su destitución, al menos no el único, pero Karim Benzema confirmó, con un error que se ha convertido en marca de la casa, la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid. El delantero francés marró una clarísima ocasión tras mandar arriba un remate franco tras centro de Lucas Vázquez cuando el marcador señalaba un 2-1 que tenía a los blancos metidos de lleno en el partido. Una más para la cuenta de un jugador que ha demostrado tener muchas vidas a pesar de su desacierto de cara a portería.

A partir de esta ocasión, el Real Madrid comenzó su segundo hundimiento del partido, que finalizó con una goleada sonrojante a favor de un Barcelona que no contó con Lionel Messi. El equipo merengue se volcó buscando un empate que no sólo no llegó, sino que acabó con cinco goles para el Barça, confirmando el cese inevitable y merecido de Julen Lopetegui.

Benzema, más allá de esta ocasión, estuvo desaparecido en todo momento, a excepción de los escasos minutos en el que un Madrid comandado por Isco amagó con remontar al partido e incluso obligó a Valverde a hacer un cambio defensivo metiendo a Semedo en el terreno de juego por Rafinha. Para culminar su catastrófico partido, el ‘9’ marró un nuevo gol cantado en el descuento.