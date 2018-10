Lopetegui se ‘mourinhiza’

Julen Lopetegui dejó por primera vez ese tono amable y tranquilo que suele mostrar en las ruedas de prensa para pasar al ataque. No era una conferencia sencilla para el entrenador del Real Madrid. Los blancos viajan a Barcelona para disputar un Clásico en el Camp Nou que puede marcar el futuro del equipo y, sobre todo, del preparador. Pero el técnico vasco, lejos de optar por un perfil bajo, decidió salir al ataque y se enfrentó a los periodistas que le preguntaron por su futuro. Lo que provocó que se viviera algún momento de tensión. De alguna manera, Lopetegui se mourinhizó por una vez.

Lopetegui sacaba las uñas en la segunda pregunta. Se le cuestionaba por si habría “vida” para él si no se ganaba en el Camp Nou y el entrenador se mostró muy contundente. “Espero seguir respirando, no creo que me vaya a morir“, contestó un Julen que durante toda la rueda de prensa tuvo un rostro muy serio. El periodista se vio obligado a matizar y explicar que se refería a “vida futbolística”.

Los momentos tensos se fueron repitiendo durante la conferencia. Cada pregunta incómoda era contestada con dureza y matizada por el entrenador del Real Madrid. Hasta que declinó responder si la prensa se estaba inventando que su futuro pende de un hilo: “Tengo un 100% de energías y no gasto ni un 0,001 en contestar a esa pregunta”. Julen también se sintió atacado cuando un periodista le pidió que respondiese “sin tópicos”.

Lopetegui ha reaccionado y ha subido su perfil. Tiene el apoyo de la gran parte del vestuario, lo que le da fuerza y confianza para tratar de revertir una situación tremendamente complicada. Desde que cayese ante el Levante el pasado fin de semana en más de una ocasión su despido ha estado cerca de ser una realidad, pero el domingo se sentará en el banquillo del Camp Nou y si vence tendrá la posibilidad de ganar crédito. Julen juega una final ante el Barcelona en la que sólo caben dos posibilidad: puerta grande o enfermería, que en este caso sería la destitución.