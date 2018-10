Julen Lopetegui: “¿Vida después del Clásico? No creo que me muera”

Julen Lopetegui compareció en rueda de prensa previa al Barcelona - Real Madrid de este domingo

Julen Lopetegui compareció en la rueda de prensa previa al gran Clásico del fútbol español, el partido en el que el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en el Camp Nou y donde el puesto del técnico vasco está en juego.

Las claves de su primer Clásico

“Las claves en un partido de este nivel son muchas. Seguramente va a ser la primera el fútbol, jugar bien. Y por supuesto también el tema emocional y la mentalidad con la que se afronte este tipo de partidos. Pero me centro en el fútbol, en jugar bien, defender y atacar bien”.

¿Hay vida después del Clásico?

“Espero seguir respirando. No creo que me vaya a morir. Futbolísticamente hablando, cada uno tiene un 100% de energía. Las mías están centradas en ayudar y hacer un buen partido mañana. Esa es la labor del entrenador”.

¿Cambia el enfoque porque no esté Messi?

“No, nosotros lo enfocamos pensando en nosotros, optimizar nuestras virtudes y potenciarlas al máximo. Cuando toque defender, hacerlo bien. En estos partidos tenemos que estar al máximos y dar nuestra mejor versión en todos los aspectos. Enfrente habrá un buen equipo, como somos nosotros”.

Apoyo de sus jugadores

“Evidentemente ellos confían en mi y yo más en ellos. En ese aspecto lo que hace es refrendar que estamos trabajando bien y duro y que tenemos ganas de dar una alegría a nuestra afición y este es un partido propicio para ello. Estamos preparado para ello”.

¿El partido más importante de su carrera?

“Un Barcelona – Real Madrid es en relevancia e importancia no tiene parangón. A nivel futbolístico es el de más expectación y más nivel que yo he entrenado. Pero importante son todos”.

¿Le han apoyado en privado y no solo en público?

“Tenemos un partido suficientemente importante y exigente como para empezar a pensar en ese tipo de historias que a mi no me ayudan a ganar el partido de mañana. Estamos centrados en entrenar bien y llegar mañana bien preparados para afrontar el duelo de máxima exigencia”.

Presión alta

“El equipo está perfectamente para ejercer cualquier decisión. La presión alta la hemos seguido haciendo. Hay muchas maneras de jugar al fútbol. Veremos mañana que hacemos. Seremos un equipo reconocible”.

¿Cree que la prensa se ha inventado que está usted cuestionado?

“Me centro en lo único y exclusivo que es el trabajo del entrenador. No estoy muy pendiente de lo que dice la prensa porque se que eso no me va a hacer mejorar ni a ganar a mi equipo. Intentaremos prepararnos para un partido exigente. No gasto mi energía en contestar a lo que dice la prensa”.

Valverde dice que el Madrid herido es más peligroso

“Es dar por hecho que el Real Madrid está herido. Hemos hecho cosas buenas y otras que no han tenido continuidad en el resultado. Trataremos de mejorar la eficacia. El Real Madrid está preparado para afrontar el partido. Si estamos heridos es una opinión vuestra”.

Rifi-rafe de Marcelo con la prensa: ¿está nervioso el vestuario?

“No. Lógicamente cuando se generan una serie de preguntas son situaciones que favorecen vuestro trabajo (por la prensa) pero muy poco el nuestro. Lo que me interesa de mis jugadores es como entrenan y como preparan el partido. A partir de ahí, nos centraremos en lo futbolístico. Vosotros veis el trabajo desde una orilla y yo de otra. Tú ves el fútbol desde un lado y yo de otro”.

¿Qué es más importante, el aspecto emocional o el futbolístico?

“Ambas son muy importantes. Lo emocional para tener la actitud correcta. Y lógicamente el aspecto futbolístico. Habrá pequeños detalles. No hay que cometer errores, ser eficaz, utilizar nuestras virtudes para poner en aprietos al rival”.

Marcelo e Isco

“Marcelo tuvo un golpe que luego le obligó a salir del campo, pero está bien. Ha entrenado con normalidad, pensamos que estará disponible. Isco ha salido de un mes de periodo de inactividad, ha jugado dos partidos, ninguno completo. Mañana veremos”.

¿No le convence ningún sustituto de Carvajal?

“Tengo claro quien va a jugar mañana. Y si me han convencido los jugadores que han jugado en esa demarcación, tenemos confianza en todos”.

El equipo ha recibido ocho goles en la primera parte

“El partido se jugará en los 90 minutos. El dato que das es cierto y tendremos que mejorar”

La figura de Sergio Ramos en el grupo

“Es nuestro capitán y ha ejercido de ello fantásticamente. Tenemos la suerte de tener un muy buen capitán. Es un gran capitán”.

¿Sería sorpresa que el Madrid ganara en el Camp Nou?

“No. Tenéis una manera de ver el fútbol distinta. Yo acepto todo. Que ganemos en algún campo no es una sorpresa, igual que el Barcelona. Pero no me molesta que lo digáis, estaría feliz”.