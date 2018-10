Érase una vez… el Clásico sin Cristiano ni Messi

El Clásico de este domingo será el primero en once años en el que no jugarán o Messi o Cristiano Ronaldo

Barcelona y Real Madrid se retan este domingo en el Camp Nou en un partido fundamental para ambos equipos. Especialmente para los blancos, que se juegan más que tres puntos, ya que en caso de perder todo hace indicar que habría cambio de entrenador.

Sin embargo, y pese a que todos esos componentes son importantes, una de las grandes novedades y diferencias con otros Clásicos estará en las alineaciones. Después de 11 años, el Barcelona – Real Madrid no contará con los dos mejores jugadores de ambos equipos en la última década, aquellos que llevaron al máximo apogeo el Clásico del fútbol español. Aunque sea raro, ni el Barcelona saldrá con Leo Messi, lesionado, ni el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, actualmente en la Juventus.

Los Clásicos eran muy diferentes

No ocurría esto desde diciembre de 2007, cuando el Real Madrid ganó al Barcelona por 0-1 con un gol de Julio Baptista. Desde entonces, once años en los que el Clásico tuvo a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo. O a los dos, como fue la mayoría de las veces. Pero este domingo no estará ninguno de ellos y esta circunstancia, que marca también una nueva época en la rivalidad entre culés y madridistas, hace recordar los Clásicos sin ambos.

Y, realmente, eran muy diferentes. Tener a dos estrellas históricas provocó que Barcelona y Real Madrid elevaran de forma importante su nivel, que los duelos entre ellos fueran partidos espectaculares. Antes, sin embargo, seguía habiendo una gran rivalidad, como siempre ha sido, pero había menos calidad. “Antes de ellos dos también existía el Clásico”, recordó Ernesto Valverde en rueda de prensa. “Hasta había cochinillos volando”, bromeó, recordando una de las acciones más vergonzosas de la historia de los duelos Barcelona – Real Madrid.

Solo tres victorias culés de 17 partidos

En lo que al fútbol se refiere, y si contamos desde el año 2001 para colocar una fecha clave y que supone una nueva época (es el inicio del siglo XXI), era el Real Madrid el que dominaba los Clásicos en el global, aunque había mucha igualdad, con más empates que victorias de algún equipo. Aquel gol de Baptista fue el último sin Messi y/o Cristiano, una victoria del Madrid de Schuster que acabó sentenciando la Liga (sería la temporada del pasillo, con el 4-1 en la vuelta).

Antes de ello, varios empates en el Camp Nou (2-2 en Liga 2000/01, 1-1 en Liga 01/02, 0-0 en Liga 02/03, 1-1 en Liga 05/06 y 3-3 en Liga 06/07) y otros dos empates en el Santiago Bernabéu (1-1 en la vuelta de semifinales de Champions 2002, 1-1 en Liga 02/03), lo que hacen un total de siete partidos con igualdad en el resultado. Los empates eran lo que más se producían.

Uno menos, seis, fueron el número de victorias que consiguió el Real Madrid: tres en el Bernabéu (2-0 en Liga 2001/02, 4-2 en Liga 04/05 y 2-0 en Liga 06/07) y otras tres en el Camp Nou (0-2 en la ida de semifinales de Champions 2002, 1-2 en Liga 2003/04 y el mencionado 0-1 en Liga 07/08). Por su parte, en aquellos años, el Barcelona solo pudo ganar al Real Madrid en tres ocasiones: dos en el Bernabéu (1-2 en Liga 03/04 y 0-3 en Liga 05/06) y tan solo una en el Camp Nou (3-0 en Liga 04/05).

El dominio estaba más parejo, mandaba el Real Madrid respecto al Barcelona, pero la igualdad era lo que más se llevaba en los Clásicos que se jugaban sin Messi ni Cristiano. Al margen de los resultados, los partidos no eran tan ‘ricos’ futbolísticamente hablando.

La diferencia es clara. Antes de Messi y Barcelona solo se enfrentaron en Liga, con la única excepción de las semifinales de Champions 2002, mientras que cuando aparecieron el argentino y el portugués los Clásicos se multiplicaron, donde se enfrentaron en todas las competiciones, alcanzando el apogeo en la temporada 2010/11, con cinco duelos de los que cuatro (Liga, final de Copa y eliminatoria de Champions) fueron consecutivos.