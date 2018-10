El Stade de Reims lucirá una camiseta en homenaje al Real Madrid

El Stade de Reims ha anunciado que su tercera equipación esta temporada rendirá homenaje al Real Madrid, equipo contra el que perdió la final de la Copa de Europa hace 60 años.

Las relaciones entre ambos clubes son buenas, visto está que el Stade de Reims fue el invitado por el Real Madrid para jugar el Trofeo Santiago Bernabéu en la edición de 2016. Esto ha llevado a los franceses a diseñar una camiseta blanca con detalles morados, los colores que representan al conjunto merengue.

Se cumplen 60 años de la final que disputaron un 3 de junio de 1959, por lo que el Stade de Reims ha decidido adoptar esa iniciativa. Aquel día el Real Madrid se impuso por 2-0 en el marcador, consiguiendo la Cuarta. Aún así, en la primera edición de la Copa de Europa también venció el cuadro de Chamartín a los franceses por 4-3.

El Stade de Reims también ha desvelado que estrenará esta equipación en la liga francesa en el choque frente al Rennes que se disputa el próximo 28 de octubre.

Stuttgart, un certain 3 juin 1959… En cette saison qui marque le 60ème anniversaire de la deuxième finale de @ChampionsLeague du #SDR, le club dédie son maillot "third" à son meilleur adversaire et éternel ami, le @realmadrid. Il sera étrenné à Rennes pour #SRFCSDR. #HalaMadrid pic.twitter.com/4UTR3Gyo4u

— Stade de Reims (@StadeDeReims) October 26, 2018