Guerra fría con Vinicius

En la cúpula no entienden que Lopetegui no le dé minutos

Vinicius, en el banquillo durante el Real Madrid-Viktoria Plzen (AFP).

En la cúpula del Real Madrid no se explican cómo Lopetegui no está utilizando a Vinicius, mientras que el entrenador y sus ayudantes creen que no está preparado Esto podría ser un factor decisivo para despedir al técnico vasco