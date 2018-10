El vestuario del Real Madrid levanta un muro contra la prensa

Isco y Marcelo se mostraron ásperos con los medios de comunicación Creen que deben aislarse durante estos días previos al Clásico

Los jugadores del Real Madrid creen que los medios de comunicación se están cebando contra ellos. El vestuario tiene la sensación de que las críticas hacia el plantel y hacia Julen Lopetegui son desproporcionadas e injustas, y han explotado. Isco lanzó un dardo en la rueda de prensa previa al duelo ante el Viktoria Plzen, y Marcelo fue más allá tras la discreta victoria de este martes.

“Históricamente, los que antes nos critican luego vienen con el rabito entre las piernas cuando ganamos las Champions”, decía Isco tras ser cuestionado por las críticas que está recibiendo el equipo. Críticas que por otro lado entran dentro de la normalidad, pues el equipo merengue ha estado cinco partidos seguidos sin ganar, horas y horas sin marcar y ofreciendo sensaciones paupérrimas.

Más allá fue Marcelo este martes tras el partido de Champions League ante el Viktoria Plzen. El brasileño también fue preguntado por la complicada situación del equipo y las críticas, y respondió atacando al periodista que le hizo la pregunta: “Es duro cuando no ganas pero de crisis habláis vosotros que intentáis hacer daño a este vestuario, todos los periodistas intentáis hacer daño, igual es envidia porque no sabéis jugar al fútbol”.

Se dio cuenta el carioca que podía haberse pasado de la raya y luego moderó su discurso. Pero no es casualidad esa frase de Marcelo, que por cierto es uno de los capitanes del equipo. Es el sentir de muchos jugadores en el vestuario. Creen que la prensa tiene la culpa del clima que rodea al club en estos momentos, pero la realidad es que es el Real Madrid de Julen Lopetegui no está cumpliendo las expectativas, de ahí las críticas de la prensa… y de la afición. El Santiago Bernabéu no son los medios, son 80.000 madridistas que este martes pitaron severamente a su equipo en varias fases del partido ante el Viktoria Plzen porque se dan cuenta de lo mal que está el equipo.

Pero el vestuario está harto de críticas, y por eso creen que deben aislarse estos días previos al Camp Nou para intentar que lo extradeportivo y los continuos rumores sobre la destitución de Lopetegui no afecten al plantel. La vieja táctica de matar al mensajero…