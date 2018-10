El Real Madrid, un equipo sin pegada

El Real Madrid necesita más de 12 tiros para hacer un gol en Champions League En las temporadas anteriores, los blancos marcaban un tanto cada 6-7 tiros

El Real Madrid está deprimido, apático. Buena parte de culpa la tiene Julen Lopetegui, que no está sabiendo dar con la clave ni encontrar soluciones. Pero los jugadores también son muy responsables de la situación del equipo. Ningún futbolista está en su mejor momento de forma, y eso se palpa sobre el terreno de juego. El foco está puesto especialmente en los jugadores de ataque, los que deben ser una amenaza para los rivales. De hecho, el Real Madrid firmó su peor racha de la historia sin marcar hace unos días.

El equipo merengue no está teniendo esa pegada de años atrás. La baja de Cristiano Ronaldo tiene bastante que ver en este sentido, obviamente. Es un jugador que garantizaba unos 50 goles por temporada y este curso no hay un futbolista así en el plantel. Pero esa alarmante falta de gol, que a la postre es lo que está sentenciando al Real Madrid y a Lopetegui, también es responsabilidad de los jugadores que sí están y no ven puerta.

Los datos están sobre la mesa y son irrefutables. Esta temporada, en Champions League, el Real Madrid necesita más de 12 tiros (a puerta o fuera) para marcar un gol, el doble que en temporadas anteriores. Entre la campaña 2014/15 y la 2017/18, la media era de 6-7 tiros para hacer un tanto, pero este curso está siendo muy diferente. Los de Lopetegui tienen que tirar 12,5 veces para ver puerta, una preocupante falta de pegada que explica esa sequía goleadora del Real Madrid.

En Liga, las estadísticas también son mucho peores esta temporada. El curso pasado, el Real Madrid marcó 94 goles en el campeonato doméstico habiendo completado un total de 550 tiros, es decir, cada 5,5 tiros marcaba un tanto. Este curso, los datos son muy diferentes… Hasta el momento, el equipo de Lopetegui ha visto puerta 13 veces y ha necesitado 127 tiros, por lo que la media asciende a 9,7 tiros para anotar un gol. Defender y atacar es cosa del conjunto, pero estos datos señalan a los atacantes, a jugadores de los que se espera mucho más como Benzema, Bale, Asensio o Mariano.