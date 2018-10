En Concha Espina siguen esperando a que el United destituya a Mourinho No convence la opción de poner a Solari para un partido tan difícil como el Clásico

La discreta victoria del Real Madrid en la Champions League ante el Viktoria Plzen no cambia nada. A corto plazo sí, pues va a permitir a Julen Lopetegui sentarse en el banquillo merengue el próximo domingo en el Camp Nou. El entrenador vasco va a aguantar hasta el Clásico, pero está sentenciado. El Santiago Bernabéu también se pronunció este martes al respecto con tremendas pitadas para el equipo, que no levanta cabeza.

Así, Lopetegui no va a ser cesado en lo que queda de semana. Va a poder trabajar y preparar el trascendental partido ante el Barcelona, aunque en la cúpula ya han perdido toda la confianza en el ex seleccionador español. De hecho, no ha sido cesado todavía por dos razones de peso. En primer lugar, el Real Madrid sigue esperando que el Manchester United destituya a José Mourinho, el preferido por los responsables del club blanco. El luso lleva varias semanas muy discutido y puede salir de Old Trafford, lo que significaría que el Real Madrid tendría vía libre para volver a firmar al portugués.

En cualquier caso, en los despachos del Santiago Bernabéu manejan otros nombres por lo que pudiera pasar. Si Mourinho no es cesado o no llega a un acuerdo con el United para desvincularse, en el club han tanteado ha Roberto Martínez, entrenador español que en estos momentos es seleccionador de Bélgica, y a Antonio Conte, que está en el paro tras rescindir su contrato con el Chelsea el pasado verano.

Por otro lado, el Real Madrid no quiere tirar de Santiago Solari para un partido tan trascendental como el Clásico, un encuentro con una repercusión tremenda que puede hacer mucho daño al técnico si el equipo cayera estrepitosamente en el Camp Nou. Además, sería enfadar a la plantilla sin necesitad, por lo que la decisión que se ha tomado en Concha Espina es mantener a Julen Lopetegui aunque esté sentenciado.