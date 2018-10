Lopetegui: “¿Sentarme en el Clásico? No es una pregunta para mí, pero estoy convencido de que sí”

Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Viktoria Plzen. A pesar de que el entrenador madridista está muy cuestionado y su continuidad corre peligro, se mostró contento y satisfecho por el juego y la actitud de sus jugadores ante el equipo checo.

Marcelo

“Tiene un golpe fuerte e iremos viendo cuando se enfríe. Veremos en 48 horas. Pensé que tenía algo muscular pero no es así, es sólo un golpe”.

Sufrimiento final

“No hemos cerrado el partido marcando más goles. Cuando no marcas y concedes ese gol aparecen los nervios y la ansiedad de ganar, queríamos ganar, así se rompen las rachas. Estamos en un dinámica donde nos cuesta hacer goles y hay que aceptarlo. Al final se ha priorizado conseguir los tres puntos y romper una racha que se ha alargado demasiado”.

Falta de gol

“Hemos generado muchas ocasiones, la pelota le cuesta entrar. Llevamos 12 palos en 4 partidos. Hoy a pesar de terminar con inquietud, creo que los punto son un bálsamo importante y hemos roto una dinámica de no ganar”.

¿Se sentará en el banquillo del Camp Nou?

“No es para mí esa pregunta. Estoy absolutamente convencido de que sí. Mañana empezaremos a preparar el partido del domingo, que es importante e iremos con muchas ganas y ambición”.

Pitos

“No he sentido nada especial. El público nos trata muy bien. Al final querrían conseguir un triunfo de una manera más holgada, como merecía el equipo. El aficionado siempre es soberano y tiene razón. Lo importante es romper una dinámica muy difícil. No está costando ganar partidos, pero el equipo irá a más y las victorias dan tranquilidad”.

Fin a la crisis

“Eso lo decidiréis vosotros. Hemos ganado tras mucho tiempo. Lo hemos conseguido en unas circunstancias que no son sencillas, pero hemos vuelto a no acertar en innumerables ocasiones. El marcador no ha peligrado, pero con el 2-1 todo está más apretado”.

Continuidad

“Lo importante es haber ganado. Estábamos con muchas ganas. Todos teníamos necesidad. Queremos salir de esa circunstancia y cambiarla. Esto es un punto de inflexión. Tenemos que ir poco a poco ganando en un entorno de más tranquilidad. El domingo tenemos un partido precioso que nos emociona muchísimo”.

Lucas y Ceballos

“Dejamos fuera a Ceballos porque metimos a Valverde. Aunque estemos encantados con Dani, Fede también nos encanta. Estamos convencidos d que va a ser un jugador del Madrid importante. Luego lo de Lucas es porque intuíamos un partido donde necesitábamos jugadores que supiesen actuar en espacios reducidos”.

Inseguridad

“A otros equipos les tiran más a puerta. Hemos tenido muchas ocasiones. La única manera de dar la vuelta a esto es ganando y teniendo tranquilidad. Así irán cambiando las tendencias”.

Triste

“Estoy muy contento. Yo sonrío poco”.

Sensaciones

“Estoy más contento que el día del Levante porque hemos podido ganar. Queríamos que fuera de una manera más contundente como hemos merecido. Generamos muchas ocasiones y dentro de un entorno de más tranquilidad las situaciones irán llegando”.

Isco

“Isco tenía tarjeta y viene de jugar dos partidos tras una operación y hemos entendido que era bueno hacer el cambio”.

Bloqueo

“Cuando hay un momento de debilidad porque no ganas cualquier equipo es más susceptible. Me quedo con las cosas positivas y estoy cansado pero contento. Hemos logrado tres puntos muy importantes y en este entono hay que conseguirlos”.

Aspecto a mejorar

“Un equipo tiene que dar importancia a todos los aspectos. Sólo hemos tenido un partido donde no merecimos ganar que fue Sevilla. El resto son fútbol”.

Juego

“Podemos jugar mejor, pero el fútbol va relacionado con los goles. Lo podemos hacer mejor, pero hemos hecho muchas ocasiones”.