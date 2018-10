Inda: “El Chelsea ofrece a Hazard 35 millones netos al año”

El club inglés planea una última intentona para convencer a Eden Hazard Cumple contrato en 2020 y no ha aceptado ninguna oferta de renovación

Todo parece bien encaminado para que Eden Hazard fiche por el Real Madrid el próximo verano. El jugador no se cansa de repetir que su sueño es vestir de blanco y en Concha Espina han recogido el guante, pero la tercera parte en discordia es el Chelsea, que todavía no ha dicho su última palabra. El crack belga tiene contrato con el club londinense hasta 2020 y hasta ahora ha desechado todas las propuestas de renovación porque sabe que esa circunstancia debe abaratar su salida de Stamford Bridge.

Sin embargo, Román Abramóvich prepara una última intentona para tratar de convencer a Hazard, la gran estrella del Chelsea. La entidad británica planea ofrecer la friolera de (595.000 libras a la semana) 35 millones de euros al año al futbolista. Una cantidad récord en Inglaterra, pues serían más de 26 millones de libras anuales y algo más de medio millón a la semana, que es el sistema de pago que tienen instaurado en las islas británicas.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, explicó en El Chiringuito de Jugones la oferta al belga. “Hazard está como loco por la música, eso es obvio. Tiene una oferta para renovar con el Chelsea y le ofrecen 35 millones de euros netos al año, lo mismo que cobra Neymar en el PSG”.

Compás de espera

La oferta no es ninguna tontería. De hecho, sería casi irrechazable para cualquier futbolista. Sin embargo, Eden Hazard tiene muy claro que quiere jugar en el Real Madrid y sabe que el tren del equipo blanco no va a pasar muchas veces más. De momento, escuchará la propuesta del Chelsea, club al que tiene mucho respeto por todo lo que le ha dado, pero no va a mover ficha hasta saber de primera mano si el Real Madrid irá a por él en serio en verano.

Si el Real Madrid no responde de manera firme o lo hace de manera titubeante, Hazard podría renovar a principios del año 2019, una vez acabado el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, todo apunta a que no será así. Si en Concha Espina deciden ir en serio a por él y aprovechar que acaba contrato en 2020 para ficharlo a un precio menor al que correspondería firmar a un crack de su categoría, Hazard rechazaría la oferta del Chelsea y pondría todo de su parte para vestir de blanco.