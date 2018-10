¿Debut con mensaje? Valverde fue el primer cambio de Lopetegui

El Real Madrid – Viktoria Plzen, que supuso la primera victoria del club blanco en un mes, dejó un protagonista inesperado. Fede Valverde, hasta ahora intrascendente en este equipo, debutó oficialmente con el Real Madrid esta temporada y lo hizo con una gran actuación.

El futbolista uruguayo del Real Madrid, de 20 años, cumplió con creces en el centro del campo, ayudando a una defensa que sigue renqueante y cometiendo fallos y un ataque al que él revitalizó al salir al terreno de juego. Valverde salió en el minuto 54 y tuvo toda una segunda parte para demostrar su valía. Y el jugador convenció. Fue un gran complemento arriba y abajo.

De no jugar a nada a ser el primer cambio

Más allá de su actuación, de lo más positivo del Real Madrid en este duelo de Champions ante el Viktoria Plzen, el cambio de Fede Valverde fue significativo. En el que podía ser su último partido, sabiendo que su puesto pende de un hilo, Julen Lopetegui sacó al uruguayo (con el que no había contado antes) en primer lugar. El primer cambio del técnico vasco fue… un novato.

Fede Valverde no había jugado ni un solo minuto en lo que iba de curso. No solo eso, sino que en la mayoría de partidos no fue ni convocado. Solo en dos encuentros (la Supercopa de Europa, allá por agosto, y ante el Espanyol) estuvo en el banquillo, sin que jugara ningún minuto. Pese a todos esos datos, de repente apareció Valverde. En una circunstancia especial o, como dijo Lopetegui después en rueda de prensa, una circunstancia “que no era sencilla”.

Con un banquillo en el que estaban Varane, Odriozola, Asensio, Vinicius Junior y Mariano, además de Courtois como portero suplente, Lopetegui optó por Fede Valverde como primer cambio. Le sustituyó por Isco nada más comenzar la segunda parte. Lejos de apostar por jugadores con los que contó antes en otros duelos, véase Asensio o Mariano (a los que sacó minutos después de Valverde), antes sacó al uruguayo.

“Fede Valverde nos encanta, está entrando muy bien y entendíamos que era un partido en el que le podíamos dar un espacio. Queremos que siga creciendo y le teníamos que dar confianza. Sabemos que va a crecer”, analizó Lopetegui en rueda de prensa. Así justificó un sorprendente cambio que, eso sí, le salió bien.

El significado del cambio, por otro lado, fue una incógnita. En el día en el que Lopetegui se jugaba el puesto, con todos los focos mirándole, en el que sabía que cualquier movimiento se analizaría, sacó a Fede Valverde, con el que antes no había contado, por delante de otros jugadores. También de Vinicius, que sigue siendo invisible para Lopetegui.