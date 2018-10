Contra la depresión, Viktoria

El Real Madrid necesita la victoria para no complicarse la vida en Champions. El Viktoria Plzen llega al Bernabéu como colista del grupo G, con un punto.

No hay más oportunidades. El crédito se le ha acabado al Real Madrid de Lopetegui y, en el regreso de la Champions League (martes, 21:00 horas), están obligados a ganar. Vencer al Viktoria Plzen no es que vaya a suponer la salida a flote del conjunto blanco, pero sí que servirá como bálsamo hasta el Clásico del domingo. A los madridistas sólo les vale ganar, si quieren evitar un incendio en el Bernabéu, en el que se cargue contra plantilla y directiva en lugar de contra un Lopetegui que, de suceder, no tendría ya cargo alguno.

Lo cierto es que para salir de la depresión, no hay mejor medicina para el vigente tricampeón de Europa que la Champions. Es su competición y es con la que acostumbran a tapar las vergüenzas cuando las cosas no van del todo bien. Ya lo demostraron el año pasado, donde llegaban como un equipo moribundo allá por febrero que sería humillado por el PSG y terminaron levantando la decimotercera. Ahora, deberán hacer lo mismo.

Frente al conjunto checo no podrán fallar. Se terminaron los errores en defensa y deberán afinar bien la puntería, si quieren evitar que se repita lo acontecido ante el Levante o el CSKA y lograr que sus remates acaben dentro de las redes de los de Pilsen. El conjunto blanco no puede permitirse otra hecatombe semejante a la de Moscú. Es más, todo lo que no sea golear y dar una buena imagen, será seguramente juzgado con dureza.

El partido podría ser el último de Lopetegui como técnico del Real Madrid. Cualquier despiste de los suyos le puede sentenciar. En principio, debería sentarse en Barcelona el domingo, pero todo se puede precipitar si los blancos no dan una imagen digna. Y es que ya no vale sólo con ganar.

Cambios respecto al Levante

Para el partido en el que el Plzen podría firmar su sentencia, el entrenador contará sólo con la baja de Dani Carvajal. Keylor volverá al once, igual que en los dos anteriores partidos de Champions. Respecto al Levante, se reforzará el medio, dando entrada a Kroos, mientras que Asensio apunta al banquillo.

El técnico, por tanto, pasaría del 4-3-3 habitual al 4-4-2, en el que Isco haría de enganche entre la medular y los hombres de arriba. El once de Lopetegui podría estar compuesto por el costarricense bajo palos, Odriozola, Varane, Ramos y Marcelo en defensa, mediocampo para Casemiro, Modric, Kroos y el malagueño, y Bale y Benzema en la punta de ataque.

Los checos llegan con un solitario punto, como cenicientas del grupo. Vienen de empatar en su estreno en la competición y de caer ante la Roma por 5-0. Además, en Liga, un empate esta jornada les ha hecho perdel el liderato del que disfrutaban. Eso no les impedirá tratar de sacar partido de las posibles dudas madridistas.

Los checos llegan a Madrid con tres posibles bajas. Pavel Vrba, técnico del Viktoria no podrá contar con casi total seguridad con Kolar, Kovaric y Kopic, tres de los hombres que deberían estar al cargo del ataque de los pilsenianos. Así, el once con el que podría saltar al Bernabéu sería el formado por: Kozacik; Rednik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petrzela, Horava, Zeman; y Krmencik.