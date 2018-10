Lopetegui: “Si pretendéis ver un entrenador hundido no miréis aquí”

Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions que medirá al Real Madrid ante el Viktoria Plzen

Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions que medirá al Real Madrid ante el Viktoria Plzen en el Santiago Bernabéu. Tras el declive del conjunto blanco de las últimas semanas, pesa sobre el entrenador la idea de su salida del club blanco.

Estado del equipo

“El equipo se encuentra como siempre ante un partido de Champions. Queremos afrontarlo con la máxima ambición para poder ganar los tres puntos”.

Partido importante

“Lo que yo siento es que tenemos un partido que nos ilusiona mucho. No pienso en nada más. Requiere de todas las energías”.

Lopetegui

“Yo lo veo con normalidad. Si pretendéis ver un entrenador hundido no miréis aquí. Estoy con la máxima ambición. Queremos hacer un gran partido”.

ADN del Madrid

“Yo te voy a contar lo que he aprendido, que es luchar. Es el ADN de este club. Queremos revertir una situación que no es la mejor, pero estamos a tiempo. Queremos ganar a un equipo que respetamos y nos va a obligar a hacer un gran partido”.

El rival

“Lo que he hecho es analizar al rival y preparar el partido con la máxima ambición y normalidad posible. No miro otro escenario. No tengo duda de que lo vamos a hacer como siempre. Estoy convencido de que va a hacer un gran partido”.

Continuidad

“Yo puedo confirmar que estoy aquí ahora. Y si es así pues seré el entrenador mañana. Estamos centrados en el presente, ese es nuestro oficio”.

Vestuario

“El vestuario es fuerte. Son campeones. Pasan momentos malos, pero los superan con esa calidad que tienen. No se supera escuchando y creyéndose lo que se dice. Estamos vivos y muy ilusionados con revertir la situación. Vamos a trabajar y a luchar con un equipo que ha dado muestras de su ambición”.

Viktoria Plzen

“Es un equipo físico con buenos jugadores. Está muy ordenado y recibe pocos goles. Ante el CSKA hizo una gran primera parte. Tenemos que pensar en dar una gran versión de nuestro equipo y queremos dar la vuelta a la situaciones de no acierto. Queremos hacer grandes partidos”.

Críticas

“No estoy pendiente de lo que se está diciendo. Si me centro en lo que dicen no estaría sentado aquí, no sería entrenador de fútbol y menos del Real Madrid. Estamos centrados en trabajar, que es lo que nos gusta”.

Falta de gol

“Hay una relación directa con el gol. Tu puedes hacer muchos méritos y no estar acertado. Es el único deporte que tiene ese matiz. Hay que mejorar el reparto de méritos y de goles. Hay que buscar el equilibrio y eso se consigue consolidando el juego”.

Bale

“El que juegue mañana está centrado en jugar mañana. Es un partido suficientemente atractivo como para pensar en otra cosa que no sea hacer un gran encuentro mañana”.