Mourinho disimula: “Sólo pienso en el Manchester United”

José Mourinho, técnico del Manchester United, es el favorito del Real Madrid para reemplazar a Julen Lopetegui

José Mourinho compareció en la rueda de prensa previa al Manchester United – Juventus y fue preguntado por el Real Madrid, con cuyo puesto se le ha relacionado en las últimas horas ante la posible destitución de Julen Lopetegui.

“No pienso en el Madrid. Quiero quedarme aquí. Quiero estar hasta el último día de mi contrato”, aseguró José Mourinho cuando fue cuestionado por su posible fichaje por el Real Madrid. Y es que en el club blanco le quieren para reemplazar a Julen Lopetegui, que ha perdido la confianza de la directiva de la entidad de Chamartín. “Sólo pienso en el Manchester United”, añadió Mourinho en la rueda de prensa.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo estará en Old Trafford después de cumplir su partido de sanción. El portugués volverá a la que fue su casa y se medirá al que fuera su entrenador en el Real Madrid, por lo que Mourinho fue preguntado acerca del luso. “Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, nadie puede decir lo contrario. Tan simple como eso”, dijo.

Además, el incidente que protagonizó en Stamford Bridge también tuvo protagonismo en la rueda de prensa. “Quiero agradecer a Sarri su honestidad y al Chelsea sus disculpas. no quiero que el incidente del otro día vaya a más”, dijo José Mourinho. “El asistente se disculpó y ahí acabó la historia. Todos cometemos errores y no quiero que esto afecte a la carrera de un joven asistente”, añadió The Special One.