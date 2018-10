El Madrid vuelve a llamar a Conte

El club blanco se habría puesto en contacto con su representante, Federico Pastorello, y podría ser el elegido

Están siendo días ajetreados en las oficinas de Concha Espina. La última derrota ante el Levante (1-2) ha generado un cisma insostenible en torno a la figura de Julen Lopetegui. El puesto del entrenador está más en entredicho que nunca desde que llegara el pasado 12 de junio al banquillo del Real Madrid. La dinámica del equipo, con cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros, deja en muy mala posición al técnico guipuzcoano. Florentino Pérez ya está moviendo sus hilos y ha vuelto a tocar el de Antonio Conte.

Tras el traspié ante el Levante, tal y como apuntan en As, el presidente del Real Madrid descolgó el teléfono para ponerse en contacto con Federico Pastorello, agente del técnico italiano. Es la segunda llamada que efectúa Florentino para conocer la situación del ex entrenador del Chelsea, Juventus o Italia, entre otros. Sobre todo tras los rumores de un posible despido de Mourinho que podría llevar a Conte a Old Trafford.

De hecho, la tarde del domingo fue bastante movida en las oficinas blancas. Se pensó incluso en acelerar la contratación del técnico italiano, despedir a Lopetegui y oficializar la llegada de Conte antes del encuentro ante el Viktoria Plzen. Pero lo precipitado de la situación y el interés de la plantilla en aguantar a guipuzcoano, terminó por aplazar todo. La idea es que Lopetegui continúe hasta el Clásico ante el Barcelona y tras ello tomar la decisión oportuna a tenor de los últimos acontecimientos. Dos últimas balas para él, aunque igual son de fogueo…

A la cúpula madridista le convence el perfil que puede aportar Antonio Conte. Su dilatada experiencia en banquillos de primer nivel como son la Juventus, el Chelsea y la selección italiana, garantizan el desembarco en un club de primerísimo nivel como el Real Madrid. Su capacidad para controlar vestuarios complejos como puede ser el del conjunto blanco le dan el plus que busca Florentino en un técnico. De hecho, fue el propio vestuario el que tachó la posibilidad de Solari por este mismo motivo, aunque el argentino se ofreciera para “apoyar” al club.

Mou objetivo nº1 y Bob Martínez nº2

En el Real Madrid no se olvidan tampoco de José Mourinho, uno de los técnicos favoritos como recambio para la cúpula blanca. La posibilidad de que éste rescinda su contrato con el Manchester United seduce a la directiva y podría hacerle volver para afrontar una situación tan complicada como la que atraviesan ahora en Concha Espina. En la recámara, otro viejo deseo, Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica.