Isco: “Si echan a Lopetegui nos tienen que echar a todos”

Isco analizó la previa del encuentro que medirá al Real Madrid ante el Viktoria Plzen El malagueño ya está totalmente recuperado de su operación de apendicitis

Isco Alarcón fue el jugador del Real Madrid que atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo de Champions que medirá a los blancos ante el Viktoria Plzen. El malagueño volvió a jugar ante el Levante tras ser operado de apendicitis. Su participación se antoja clave en un equipo que atraviese una gran crisis de resultados.

Sensaciones tras la lesión

“Salí de una operación con un proceso lento de recuperación. Muy contento de volver a jugar. Es verdad que volví antes de lo previsto y estoy con ganas de ayudar al equipo y recuperar el tono físico”.

Malos resultados

“No es fácil asimilar los malos resultados. Llevo seis temporadas aquí he vivido momentos malos y siempre hemos sabido resurgir. Hemos sabido recibido a las críticas y los que lo hacen acaban metiendo el rabito entre las piernas porque hemos ganado cuatro Champions en cinco años. A algunos le gusta ver al Madrid en mala situación”.

Cambio en el banquillo

“Lo vivimos con tranquilidad y responsabilidad. Lo damos todo, somos los primeros que cuando no conseguimos el resultado nos vamos jodidos a casa. La responsabilidad es de todos, no sólo del entrenador, nosotros somos los que tenemos que meter los goles y evitarlo. Conocemos mejor que nadie el ambiente que hay dentro del vestuario, creemos en nosotros y podemos revertir la situación”.

Vestuario

“Estamos preocupados porque no conseguimos lo resultados que queremos. Tenemos que conseguir ese equilibrio. Esos pequeños detalles marcan los resultados”.

Explicación a los malos resultados

“No creo en el azar y sí en el trabajo. No nos salen las cosas bien, tengo confianza máxima en este equipo, somos ganadores y lo hemos demostrado. Necesitamos el cariño de la afición que nosotros se lo hemos demostrado”.

¿Habéis tocado fondo?

“Espero que así sea y que el partido de mañana sea un punto de inflexión y le demos una alegría a la afición y con la alegría de este partido podamos cambiar la dinámica de resultados que estamos teniendo”.

En deuda con Lopetegui

“Es verdad que Julen me dio la confianza con la selección cuando no jugaba en el Madrid, yo le correspondí. Todos confiamos en él y en su trabajo y en que todos juntos le podamos dar la vuelta a esta situación”.

Cristiano

“Se lleva hablando toda la temporada. Todos confiamos en Julen y en su trabajo. No podemos hablar de quien no está. Echo de menos a Bale cuando no está, a Carvajal cuando está lesionado, hay que mirar dentro del vestuario. No podemos buscar la solución fuera del club, tenemos soluciones de sobra en el vestuario para encontrar la solución. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí”.

¿Es el mismo Lopetegui el de la Selección y el del Madrid?

“Sí, lo conozco de hace muchos años. En la selección lo hizo fenomenal y aquí lo está haciendo bien también aunque no estén saliendo los resultados. Su idea de fútbol nos convence a todos. Ahora depende de nosotros y del cuerpo técnico darle la vuelta a esto y confiamos en conseguirlo”.

Conjura

“No hace falta. Somos conscientes de lo que tenemos que hacer, seguir trabajando y seguir mejorando”.

Ramos dijo que era una locura echar a Lopetegui

“Sí me parecería una locura. Hay que dejar trabajar, llevamos dos meses. Al final si echan al entrenador hay que echar a todos porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que defender. Confío en el equipo”.

¿Sois conscientes de que Lopetegui esté discutido?

“No creo que la prensa tenga el poder de echar a un entrenador del Madrid. No hay polémica dentro del vestuario. Estamos muy tranquilos y el mister tiene toda nuestra confianza y nosotros la suya. A partir de ahí pueden pasar muchas cosas, pero confío en este equipo”.