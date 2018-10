Cristiano Ronaldo: “No me corresponde hablar de la crisis del Real Madrid”

Cristiano Ronaldo no quiso entrar a valorar la crisis del Real Madrid ni en la polémica tras el zasca de Isco

Cristiano Ronaldo ha comparecido en la rueda de prensa previa al Manchester United – Juventus que se disputará en Old Trafford. El futbolista portugués fue preguntado por la crisis del Real Madrid y por el zasca de Isco.

“No tengo que hablar de otros clubes, pero todos saben mi historia con el Real Madrid“, aseguró Cristiano Ronaldo. “No es el momento adecuado sabiendo el partido que tenemos mañana. A mi no me corresponde hablar de las crisis de los demás”, añadió el futbolista luso.

Además, Cristiano Ronaldo respondió a Isco. El futbolista aseguró horas antes que en el Real Madrid no podían llorar por alguien que no quería estar en el club. El de la Juventus contestó sin entrar en mucha polémica: “Me parece bien, no se puede llorar”.

El partido frente al Manchester United será especial para Cristiano, que regresa a la que fue su casa. “Es una emoción muy grande. Cuando nos tocó venir aquí me acordé de la historia, de la afición y de Sir Alex Ferguson“, respondió Cristiano Ronaldo.

La Juventus lidera la clasificación de la Serie A y Cristiano Ronaldo no quiso entrar en comparaciones. “No quiero comparar el nivel de la Juventus con el Real Madrid. Son dos equipos fantásticos. Ya hice mi camino en el Real Madrid y este es mi nuevo capítulo. Estoy orgulloso de jugar aquí”, aseguró el portugués.