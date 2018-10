Casillas da la solución a la crisis del Madrid

Iker Casillas se sometió a un test de 10 preguntas por parte de sus seguidores en Twitter La crisis del Real Madrid, el VAR, la Selección o su futuro fueron algunos de los temas abordados por el guardameta del Oporto

Iker Casillas, guardameta del Oporto, no pierde de vista la situación por la que atraviesa su ex equipo. El de Móstoles invitó a sus seguidores a que le hicieran un test y una de las cuestiones que respondió fue cuál era la solución para salir de la crisis que está sufriendo el Real Madrid. “Mantener la calma”, fue la respuesta de Iker. El portero también habló del VAR, de la selección, de quiénes son para él los mejores porteros, etc.

“Ronda rápida. Responderé a 10 preguntas que me hagáis”. Con este mensaje, Iker Casillas incitaba a sus seguidores en Twitter a que le hicieran una pequeña entrevista. El guardameta del Oporto y ex del Real Madrid es muy dado a interactuar con sus seguidores en las redes sociales y volvió a demostrar que no tiene problema para dar su opinión sea cuál sea el tema.

Una de las preguntas obligadas de la noche era cómo creía él que se podría solucionar la crisis del Real Madrid. El ex guardameta blanco respondió: “Mantener la calma. La temporada acaba de empezar. El aficionado blanco es exigente pero también comprensivo. Ha habido cambios. Importantes”, valoraba el mostoleño sobre la situación del Madrid, séptimo en la tabla y con Julen Lopetegui en la cuerda floja tras tres derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros de la Liga.

“Tengo ilusión de volver a la Selección”

Iker Casillas reconoció su deseo de volver a la selección española. “Claro que sí. Entiendo que Luis Enrique tiene sus nuevas ideas para esta nueva etapa pero yo tengo mi ilusión de volver“, se sinceraba el guardameta que hasta ahora es el jugador que más veces ha vestido la Roja aunque seguido de cerca por Sergio Ramos.

También se mojó con el VAR y quién son para él los mejores guardametas del momento. “Me parece buena la aportación del VAR, aunque tiene mucho que mejorar. Pero el paso ha sido bueno”, dijo sobre la nueva tecnología empleada en el arbitraje. Mientras que sobre los porteros, Casillas destacó el buen momento de Ter Stegen y Oblak. “Sinceramente, analizando el momento actual de los porteros a nivel global, me parecen los dos mejores. Hablo que están pasando un momento dulce. Aunque el ‘momento dulce’ lo llevan alargando mucho”, valoró Casillas.

Un Iker Casillas que reconoce querer terminar su carrera en el Oporto porque está “feliz de vivir en esta ciudad y es un club que me recibió con los brazos abiertos”, y que recientemente dejó la puerta abierta a su regreso al Madrid. Casillas reconoció que tanto un sitio en el banquillo, el despacho o el palco le motivan. “Las tres opciones son vinculadas al fútbol y eso es lo bueno. Me encantan las tres y para ello hay que prepararse muy bien”, comentó el guardameta del Oporto en su charla con los seguidores.