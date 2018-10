Sergio Ramos: “Los cambios de entrenador nunca son buenos”

Sergio Ramos ratificó a Lopetegui y aseguró que "tiene todo nuestro apoyo"

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación tras la dura derrota sufrida por el Real Madrid ante el Levante. El capitán quiso dar la cara y transmitir tranquilidad a una afición desilusionada con los resultados.

Opinión del mal momento

“Es una racha que el Madrid no se puede permitir. No se puede estar sin puntuar de tres en tres, aunque la diferencia con los de arriba no es para tirar la toalla. Eso no va en nuestro ADN. Tras una gran segunda parte donde hacemos todo, el gol, que en otras épocas nos ha acompañado, se nos está negando. Espero que no nos influya y sacaremos para sacar esto adelante”.

Lopetegui

“Echar a un entrenador nunca es bueno. Es mucho más fácil hablar cuando las cosas van bien, ahora es ser un poco ventajista. Lo que puedo decir como capitán es que Julen tiene el apoyo de todos. Entre todos es la manera de dar la vuelta a esto”.

Florentino Pérez

“No voy a decir lo que hemos hablado en el vestuario, pero el presidente suele bajar siempre. Tenemos mucha confianza. Hablamos de todo. Nosotros pensamos ya en el siguiente partido que es la única manera de que la cosa mejore”.

Calma

“Al final es un cúmulo de resultados. A veces hacemos autocrítica y tenemos que rendir mejor, pero hay veces que la suerte hay que tenerla a tu favor. Hay que mantener la calma porque el equipo trabaja bien y en los partidos nos han condenado errores individuales que acaban en gol”.

Creen en el entrenador

“Julen es una persona muy motivadora. Siempre hemos creído y él es el que encabeza este grupo. Cuando vives un momento así te vas jodido. Todos podemos hacer más por cambiar esto”.

Futuro del entrenador

“Si se me pide opinión yo la doy, pero que una decisión tan importante dependa de un jugador. Antes de tomarla siempre se pregunta”.

Hay que ganar

“Yo creo que hablar lo menos posible fuera y si en el campo. Para dar la vuelta a esto hay que ganar. Esa es la única manera”.

Críticas

“Quizás los que más nombre tenemos o más hemos ganado nos critican más. Pero yo les doy las gracias porque me motivan más, son parte de mi éxito. Entre los cuatro o cinco que más tiempo llevamos tenemos la espalda ancha, aguantar a revertir la situación”.