Marcelo: “No me parece bien que se hable de fichar a un nuevo entrenador”

El brasileño reafirmó a Lopetegui en su puesto pese a tercera derrota en cuatro partido de liga

Marcelo, que rompió la sequía del Real Madrid en las últimas semanas, fue uno de los encargados de dar la cara tras sumar la segunda derrota consecutiva en LaLiga, esta ante el Levante (1-2), tercero en cuatro partidos, que deja en muy mal lugar al equipo blanco. La dinámica es muy irregular y el objetivo de las críticas está focalizado principalmente en Julen Lopetegui, pero el brasileño le quita hierro.

“Estamos con Lopetegui a muerte, nos dice muy claras las cosas y el trato es muy bueno entre nosotros. Hay que dejarle trabajar”, decía Marcelo ante los micrófonos de beIN Sports tras ser cuestionado por el guipuzcoano, al que defiende a capa y espada pese a estar en el alambre, y sobre el que no quiere oír recambio: “Hemos hecho grandes cosas, el balón no ha querido entrar. Lopetegui quiere recuperar la confianza. No me parece bien que ahora se hable de fichar a un nuevo entrenador, eso no me gusta“. El capitán madridista quiso reforzar a los suyos, reconociendo que “no ha sido el peor partido de la temporada” y que tienen que “estar con la cabeza bien alta de cara al próximo partido“.

El brasileño, tranquilo hasta el momento delante del micrófono, saltó cuando se mencionó a Cristiano Ronaldo y la falta de gol del equipo: “Tú sabes quién tienen que fichar. Cuando Cristiano no marcaba la prensa decía que se necesitaba un delantero y luego calló las bocas siendo pichichi en la Champions League. Es muy injusto valorar al principio de la temporada a los delanteros”. No suficiente con ello, añadió otro reproche más al periodista que le formuló la pregunta: “Si al final no metemos goles, me parece bien que se hable, pero no ahora. Es injusto tanto hablar de falta de un delantero como de cambios de entrenador. Y vosotros los periodistas sois los que lo provocáis. Al hacer preguntas, sois formadores de opinión. Te miro a los ojos y te lo digo con sinceridad“.