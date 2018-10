Benzema: “¿Es serio este mundo? Hay que parar”

“Hay que parar”, ha respondido el francés Karim Benzema en Twitter, después de que se revelara que personas de su entorno son sospechosas de estar implicadas en un supuesto intento de secuestro para cobrar un dinero perteneciente al delantero del Real Madrid.

“‘Una persona cercana a Benzema toca el brazo de De Souza, es un secuestro’.’De Souza recibe una paliza, no tiene ni un día de baja’, ‘De Souza dice que Benzema estaba en la furgoneta, hipótesis descartada por los investigadores’. ¿Es serio este mundo? #Hayqueparar #Dadmeunrespiro #Esdemasiado pfff”, tuiteó el delantero del Real Madrid a última hora del jueves.

El nombre de Benzema salió en un artículo publicado en la tarde del jueves por el portal de información francés Mediapart afirmando que miembros del entorno del futbolista son sospechosos de estar implicados en una tentativa de secuestro para supuestamente recuperar un dinero que pertenecería al jugador.

Según Mediapart, Léo D’Souza, un agente de Benzema, interpuso una denuncia el lunes 8 de octubre por tentativa de secuestro ocurrido la víspera: el hombre de 33 años acusó a personas cercanas a Benzema de haber tratado de secuestrarlo en París el domingo 7 de octubre, después del partido PSG-Lyon en París, sobre el trasfondo de unos 50.000 euros que se le deberían al jugador del Real Madrid.

La fiscalía de París abrió una investigación por intento de extorsión, tras una denuncia contra Smaïne Tabennehas, confirmó una fuente próxima al caso a la AFP, precisando que la investigación policial apunta a que Benzema no estaba en el lugar de los hechos.

El técnico de Benzema, Julen Lopetegui, aseguró, por su parte, este viernes que no ha visto al jugador perturbado por este nuevo asunto extradeportivo.

“No tengo mucha información de lo que me acabas de decir, pero yo lo he visto perfectamente ayer y no le he visto el más mínimo problema”, dijo Lopetegui en rueda de prensa al ser preguntado por como había visto al jugador tras saltar la noticia.

Benzema, que vuelve de una lesión, participó sin problemas en el entrenamiento del equipo blanco, mostrándose sonriente y aplaudiendo a sus compañeros.