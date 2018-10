Sergio Ramos demuestra en un vídeo la mentira de la agresión a Sterling

Sergio Ramos ha vuelto a ser muy criticado por la prensa inglesa por presunto juego sucio. Los medios de la isla cargaron duramente contra el capitán de la selección española y el Real Madrid por agredir teóricamente a Sterling durante el partido que se jugó el lunes en el Benito Villamarín.

El defensa se ha cansado de que llueve sobre mojado después de que los mismos británicos también le acusasen de lesionar intencionalmente a Mo Salah en la última final de Champions. Sergio Ramos usó su cuenta de Twitter para colgar un vídeo donde se demuestra que Sterling lo fingió todo y que no fue objeto de ninguna patada por parte del camero.

El enfado del jugador es patente y así lo hizo ver en la redes sociales con un escueto, pero duro mensaje tanto en castellano como en inglés: “Nada más que decir”.

🛑🤔🤐

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 17, 2018