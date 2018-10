El Real Madrid prohíbe a Vinicius jugar en Sudamericano Sub-20

En Brasil aseguran que el jugador quiere disputar el torneo La Federación carioca va a intentar negociar con el Real Madrid

Conato de lío entre el Real Madrid, Vinicius y la selección brasileña. Pero parece que va a quedar en eso, porque no se antoja fácil que el club blanco pase por el aro en este sentido. El caso es que el joven atacante merengue quiere disputar el Sudamericano Sub-20 de 2019, que se disputará entre el 20 de enero y el 13 de febrero, y según asegura Globoesporte el Real Madrid no está por la labor.

Tal y como asegura este medio brasileño, las posibilidades de que Vinicius dispute el torneo son bastante “remotas”. Sin embargo, la federación brasileña quiere agotar cualquier opción y va a intentar negociar con el Real Madrid porque el futbolista carioca quiere jugar el Sudamericano y así se lo ha hecho saber a la CBF.

Pero el Real Madrid tiene la sartén por el mango en este asunto. Al no tratarse de una fecha FIFA, los clubes no tienen la obligación de liberar a sus jugadores para ese torneo, de ahí que la entidad merengue ya haya avisado a Brasil de que Vinicius no va a jugar con la Sub-20 en Chile en esas fechas por mucho ruido que hagan. El joven atacante carioca tiene muchas ganas de disputar el Sudamericano y así se lo ha hecho saber al Real Madrid y a la federación brasileña, pero la postura merengue está más que clara.

En el club consideran contraproducente que un jugador que está en plena adaptación al fútbol europeo y al Real Madrid en sí se vaya dos o tres semanas entre enero y febrero para jugar un torneo de ese calibre con una selección inferior. Además, no jugará a favor de Vinicius que presione en demasía para disputar el torneo. Su entorno debe hacerle entender que lo más importante para él en estos momentos es que se desviva por jugar y ayudar al Real Madrid, que en su día apostó por él gastándose 45 millones de euros.