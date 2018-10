Ramos no se dejará pisar

Sergio Ramos y su entorno están hartos de la campaña orquestada para ensuciar su imagen Desde Inglaterra no se le ha dejado de señalar por la acción de Salah y la falsa agresión a Sterling ha enervado a los críticos

Sergio Ramos está harto. El capitán del Real Madrid y la selección española vuelve a estar en el punto de mira después de una presunta agresión a Sterling en el España – Inglaterra y desde el territorio británico ya están comenzando a hacer sangre por algo nimio, como ya sucedió en la pasada final de la Champions después de sus acciones con Salah… e incluso Karius.

Por eso Sergio Ramos ha dicho basta. El jugador y su entorno están hartos de la campaña orquestada para ensuciar su imagen que ha derivado incluso en amenazas de muerte hacía su familia. Por ello está dispuesto a defenderse siempre que lo situación lo requiera. Y la primera vez ha sido este miércoles cuando ha escrito un tuit con el lema “nada más que decir”, junto con un vídeo donde se refleja que no tocó a Sterling en una acción que ha traído cola en Inglaterra.

Y es que la última ha sido de traca. En la segunda parte del duelo contra Inglaterra, Sergio Ramos pasó a centímetros del jugador del Manchester City y este se llevó la mano a su pierna con evidentes gestos de dolor. Así que esta imagen cruzó desde las islas y ahí volvieron a aparecer las críticas exacerbadas hacía el jugador andaluz. Pero, con el paso de las horas quedó demostrado que todo era falso y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Fama de violento

Porque desde la acción con Salah y con Karius, ambas alimentadas por Jurgen Klopp y toda la prensa británica, Sergio Ramos está en el punto de mira desde Inglaterra pero no sólo en las islas está creciendo una presunta fama de violento. En España, el antimadridismo también hace sangre cuando es protagonista el único capitán que ha levantado tres Champions de forma consecutiva en la era moderna del fútbol.

Por esto, Sergio Ramos y su entorno están hartos y dispuestos a defenderse. Al central andaluz siempre se le valoró por un rasero distinto al de los demás (recordemos la famosa tanda de penaltis contra el Bayern) y los números títulos con el Real Madrid y su importancia en ellos ha hecho aumentar la animadversión sobre su persona desde ciertos sectores.

¿Será todo por envidia? Es posible. Lo cierto es que la personalidad extrovertida y el no tener pelos en la lengua quizá le haya perjudicado en ciertos momentos. Pero lo único cierto es que últimamente se ha montado una campaña contra su persona por acciones que no tienen nada que ver con la realidad. Por ello Sergio Ramos ha decidido coger el toro por los cuernos. Él siempre ha ido de cara y esta ocasión no será distinta.