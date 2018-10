El Madrid alucina con Kane

El Real Madrid por Kane en verano, aunque el Tottenham cerró rápidamente la puerta a su salida. El delantero inglés fue el mejor jugador del España-Inglaterra, siendo determinante en los tres goles de los británicos.

Harry Kane fue un verdadero huracán ante España. El delantero inglés no marcó, pero fue determinante en la victoria de Inglaterra ante la selección, destrozando a la defensa española durante una primera parte excelsa. No se equivocaba el Real Madrid en verano, cuando se interesó por él y el Tottenham cerró rápidamente la puerta a su salida. El ariete está a un gran nivel y ha demostrado ser uno de los mejores del mundo en su puesto.

El conjunto madridista, en un afán de reforzar su plantilla, se fijó en el spur el pasado curso. Durante la pasada campaña, ya se hablaba del interés de los blancos en él y en los dos partidos en los que se cruzó con el Madrid en Champions dejó buenas sensaciones, que confirmaron los informes que circulaban sobre él en el Bernabéu.

Aunque se interesaron por Kane en verano, el presidente del Tottenham, Daniel Levy, no tardó en dejar claro que el delantero no saldría del conjunto inglés “ni por 300 millones de euros”. Pero la negativa de los londinenses no ha hecho que en el club de Chamartín sigan alucinando con su calidad y determinación en el ataque.

Volvió loca a España

Sin ir más lejos, ante España, Kane sobresalió y volvió locos a la pareja de centrales de La Roja. Nacho y Ramos no pudieron hacer mucho ante la calidad del inglés, que hizo honor a su sobrenombre y arrasó al equipo dirigido por Luis Enrique. El nueve inglés no marcó, pero fue el mejor. Su participación en los tres tantos de los británicos fue determinante.

En el primero, puso un balón en profundidad para Rashford, que desde la izquierda se la puso a Sterling para batir a De Gea. Luego, en el segundo, se inventó un pase al propio Rashford, entre Ramos y Nacho, después de zafarse de ambos. En el tercero, se aprovechó de un balón a la espalda de la defensa para asistir a Sterling, que puso el 0-3.

En 45 minutos, el capitán inglés sacó las vergüenzas de la selección, que había generado de nuevo la ilusión de un país gracias a un gran juego y a una enorme pegada. Sin embargo, los españoles no tuvieron su día y Kane supo aprovecharlo. El delantero demuestra que está a la altura de los mejores y en el Real Madrid alucinan con su enorme calidad. Ante el interés blanco, hace como que no quiere saber nada.