Kane: “¿El Real Madrid? Hoy no es el día”

El Real Madrid no se olvida de Harry Kane. El inglés deslumbró con su calidad ante España y fue partícipe de los tres tantos de la victoria de Inglaterra El presidente del Tottenham se niega a dejarlo salir y el verano pasado le amplió el contrato hasta 2024

Harry Kane fue uno de los protagonistas de la noche en el Benito Villamarín. El jugador del Tottenham participó en los tres tantos de la victoria de la selección de Inglaterra ante España en la tercera jornada de la Liga de las Naciones. Su calidad rebosó sobre el terreno de juego de la ciudad sevillana y reavivó el interés de los blancos en el delantero spur. El inglés fue preguntado sobre ello pero no quiso pronunciarse: “No es el día”, dijo en zona mixta tras el encuentro.

Harry Kane es uno de los delanteros deseados en Concha Espina. En el conjunto blanco manejan excelentes informes del delantero inglés desde hace tiempo, pero la negativa de Daniel Levy, presidente del Tottenham, a dejarlo salir impidió que el inglés vistiera esta temporada la camiseta del Real Madrid. Con la exhibición de calidad demostrada anoche en el Benito Villamarín, el nombre de Kane vuelve a sonar para el conjunto blanco.

“¿El Real Madrid? Hoy no es el día, lo siento, lo siento”, dijo el delantero de la selección inglesa, responsable en gran medida de la primera derrota de Luis Enrique con la Roja y de España en casa, algo que no ocurría desde hacía quince años. Kane abandonó con prisa el estadio del Betis para subirse al autobús del combinado inglés. No quería acaparar el protagonismo en una noche en la que a los pross les valió una gran primera parte para pasar por encima de España.

El jugador del Tottenham fue renovado por el conjunto inglés el pasado verano para atajar cualquier rumor que lo vinculaba con el Real Madrid. Kane, de 25 años, está ligado a los spurs hasta 2024 y su salida, por ahora, está bloqueada por Levy. En lo que va de temporada ha marcado 6 goles – cinco en la Premier y uno en Champions, al Barcelona–, pero además destaca por su calidad para moverse y asociarse con sus compañeros. En Concha Espina no se rinden y no le quitan el ojo.