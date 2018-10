El Inter de Milán volverá a la carga por Modric

El diario italiano 'Corriere dello Sport' asegura que se volverán a producir contactos Según este medio, Modric no termina de estar contento en el Real Madrid

El plazo del mercado de fichajes acabó el pasado 31 de agosto. Luka Modric se quedó en el Real Madrid y todo apuntaba a que se iban a acabar los rumores sobre su posible marcha al Inter de Milán. Pero no ha sido así. En Italia siguen especulando sobre esa hipotética salida del Real Madrid rumbo al conjunto neroazzurro, y el diario Corriere dello Sport dedica su portada este domingo precisamente al ‘culebrón Modric’.

Según este medio, el Inter de Milán no pierde la esperanza de hacerse con los servicios del que tiene todas las papeletas para ser el próximo Balón de Oro. De hecho, el club lombardo prepara una nueva intentona para fichar a Modric, sea en el mercado de invierno o en el de verano… Tal y como asegura el diario italiano, Modric no termina de estar feliz al cien por cien esta temporada en el Real Madrid. En Italia aseguran que su relación con Julen Lopetegui no termina de ser del todo buena, y van más allá. Dicen que el trato con Florentino Pérez es frío y que la renovación de la que tanto se habló en verano no termina de llegar.

Y el Inter estaría dispuesto a aprovechar todo eso para volver a tantear al jugador croata e intentar convencerlo para que presione y fiche por el Inter de Milán. El Real Madrid sigue en contacto con el balcánico y sus agentes para tratar de ampliar su contrato una temporada más (ahora mismo tiene firmado hasta 2020), ofreciéndole además una mejora salarial importante. Sin embargo, esa renovación está tardando en cerrarse, de ahí que el Inter planee volver a la carga.

En cualquier caso, los italianos tienen muy claro que el Real Madrid no dejará escapar a Luka Modric salvo que tengan atado un crack mundial antes que pueda amortiguar ese supuesto golpe, que sería duro por lo que representa Modric dentro y fuera del campo. Y cuando hablamos de un crack hablamos de Neymar o Mbappé, objetivos más que complicados a día de hoy…