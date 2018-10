Sarri: “Hazard se queda en el Chelsea”

Sarri considera que Hazard "es un jugador inmenso" y que no se va a marchar del Chelsea

Eden Hazard es uno de los grandes objetivos del Real Madrid para reforzar el ataque. El nombre del belga está en boca de todos, aunque su entrenador Maruizio Sarri tiene claro que va a continuar en el Chelsea. “Hazard se queda aquí. Ha dicho buenas palabras de mí, no me lo esperaba”, dijo en una entrevista al diario italiano Corriere dello Sport.

El extremo del cuadro inglés ha asegurado recientemente en una entrevista que si finalmente ficha por el Madrid será “muy feliz”. Pese a las palabras de su entrenador, el jugador todavía no ha renovado con su club y no para de lanzar guiños constantemente al conjunto que dirige Julen Lopetegui. Su sueño es vestir de blanco y jugar cada semana en el Santiago Bernabéu, como así lo demuestra siempre que le preguntan por su futuro relacionado con el Madrid.

Lo cierto es que su salida del Chelsea es complicada porque el club no quiere traspasar a su estrella, pero el futbolista ya ha rechazado varias propuestas para ampliar su contrato que expira en junio de 2020 y desde las oficinas del Bernabéu están siguiendo de cerca la situación. Según Sarri, Hazard es un jugador “inmenso. El adjetivo da cuenta de su clase. Tal vez no sabe cuánta y cuánto puede mejorar. Puede estar entre los tres o cuatro mejores en circulación”.

Además de analizar la continuidad de su estrella y definir su calidad, el preparador italiano reconoció que ha barajado la posibilidad de probar a Hazard de falso nueve: “Lo he pensado mil veces, me siento tentado y tal vez lo piense de nuevo, pero no estamos aún maduros y es necesario creer en Giroud y Morata”.

Sarri asegura que el belga podría ser todavía mejor si soltara más la pelota, si combinara más con sus compañeros: “Juega por diversión y, a veces, no se da cuenta de que debería pasar de la diversión al resultado. Esto puede ser un mérito, pero también un posible límite”.