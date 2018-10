Iago Aspas: “No me cabe duda de que Lopetegui puede cambiar la situación del Real Madrid”

Iago Aspas cree que Lopetegui sacará de la crisis al Real Madrid

Iago Aspas atendió a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la concentración de la selección española para el duelo perteneciente a la Liga de las Naciones que medirá a los de Luis Enrique con Inglaterra. El delantero del Celta valoró la situación que vive Julen Lopetegui en el Real Madrid, el entrenador que le llevó al Mundial de Rusia.

Iago está convencido de que Lopetegui puede revertir la mala racha de resultados que atraviesa el Real Madrid: “Por supuesto que puede. No me cabe la menor duda. Ya lo hizo aquí en la Selección dando un vuelco a todo. No perdió en muchísimo tiempo. Es cierto que es difícil trabajar día a día y, aunque ahora los resultados no están acompañando, en cuanto la pelota entre, que esto va por rachas, todo cambiará”.

Por otro lado, explicó como se ve desde fuera del club blanco la sequía goleadora que atraviesa: “Ahora todo el mundo estará encima y parece que la portería se hace más pequeña, pero cuando ganaban cuatro o cinco a cero la gente no decía tanto”.

Para finalizar, se sintió halagado por los rumores que le relacionaban con el Real Madrid, pero Iago está feliz en Vigo. “Esa no es una decisión que tenga que tomar yo. Siempre me he sentido muy halagado por el interés de grandes equipos, pero tengo contrato, una cláusula y estoy muy contento en el Celta“, concluyó.