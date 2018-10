Hazard convulsiona las apuestas

Hazard insiste en su deseo de jugar en el Real Madrid y las apuestas lo ven muy claro Las casas de apuestas ven factible que vista de blanco en el mercado de invierno

Todo el mundo habla de Eden Hazard. El crack belga no se esconde. Ha vuelto a ser preguntado por su futuro, y ha dejado bien claro que su sueño sigue siendo jugar en el Real Madrid. Además, quiere ganar el Balón de Oro y sabe que jugando en España sería más fácil. Blanco y en botella. Quiere vestir de blanco y lo quiere hacer pronto porque sabe que el tren del Real Madrid no pasada demasiadas veces…

Hazard cumple contrato en 2020 con el Chelsea y ha rechazado ya varias ofertas de renovación porque sabe que es la única manera de presionar para que el club de Londres acepte traspasarlo al Real Madrid. Su fichaje por el equipo blanco parece cuestión de tiempo, y las casas de apuestas lo tienen muy claro, sobre todo tras estas últimas declaraciones del extremo belga.

Y es que esas palabras de Hazard han revolucionado las cuotas durante estos días. En Inglaterra ven factible hasta que el Real Madrid fiche al atacante del Chelsea en el mercado invernal, pese a que el belga dijera este jueves que no se marchará en enero. De hecho, la casa de apuestas Sky Bet paga sólo a 4,5 euros por euro apostado que Hazard firme por el equipo blanco en invierno. Es una cuota bajísima para tratarse de un traspaso de un jugador, pues normalmente rondan los 10 euros cuando se trata de apostar por que un futbolista cambie de equipo…

El portavoz de Oddschecker, el comparador de apuestas líder en el mundo, también ve a Hazard jugando en el Real Madrid y no descarta que lo haga a partir de enero. “La ventana de enero no es el momento típico para estas grandes transferencias, pero vimos que el movimiento de Coutinho al Barça se oponía a esa tendencia, por lo que no se puede descartar”, dice George Elek.

Todo va a depender también de la marcha deportiva del Real Madrid. Si los resultados siguen siendo malos y el club cree que debe dar un impulso importante al equipo, no se puede descartar que echen el resto para intentar fichar a Hazard en el mercado invernal. Aunque lo normal sería que el Real Madrid activara la maquinaria en verano, a sabiendas de que Hazard cumple contrato en junio de 2020…