El plan Hazard vale para Eriksen

El Real Madrid no pierde de vista a Eriksen, centrocampista del Tottenham Cumple contrato en 2020 y la estrategia a seguir es idéntica a la de Hazard

El pasado 28 de julio OKDIARIO desveló que el Real Madrid seguía muy de cerca a Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham sobre el que se manejan excelentes informes en Concha Espina. Y la situación no ha cambiado mucho en estos meses. El club blanco no pierde de vista al talentoso futbolista danés de 26 años, que gusta mucho como recambio de Luka Modric, que precisamente también llegó al Real Madrid procedente del Tottenham.

En los despachos del Santiago Bernabéu siguen enamorados de Eriksen, que en estos momentos está lesionado. Y, en el caso de que la entidad merengue decida finalmente ir a por él y acometer su fichaje para reforzar el centro del campo, la estrategia a seguir está muy clara. Y el plan es idéntico al de Hazard, pues Eriksen cumple contrato con el Tottenham en junio de 2020, igual que el belga con el Chelsea.

Eriksen debe poner de su parte

Así, si Eriksen termina de convencer a la cúpula blanca, se activará la maquinaria para intentar presionar al danés para que no renueve con el Tottenham y así fuerce al club londinense a aceptar un traspaso. El Real Madrid ya sabe perfectamente cómo se las gasta Daniel Levy. Sin ir más lejos, Harry Kane gustaba para la delantera y el Tottenham se negó a negociar y renovó al ariete convirtiéndolo en uno de los jugadores mejores pagados de la Premier League.

Así, el Real Madrid no quiere que se llegue a ese extremo. La estrategia es que Eriksen haga lo mismo que está haciendo Hazard, que rechace todas las ofertas de renovación que le pongan sobre la mesa para que el Tottenham se vea contra la espada y la pared. Si no firma esa ampliación, el club inglés deberá venderlo en verano de 2019 si no quiere que se marche gratis en junio de 2020, algo que sería un fracaso estrepitoso para la entidad en lo económico.