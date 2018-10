Rodrygo puede ser el regalo de Reyes

El brasileño cumple 18 años el próximo 9 de enero y podría recalar ya en el Real Madrid

El Real Madrid podría tener en Rodrygo Silva de Goes a su regalo de Reyes en el próximo mercado de invierno. El brasileño, por el que los blancos pagaron 40 millones de euros al Santos el pasado mes de junio, cumplirá la mayoría de edad el próximo 9 de enero de 2019. Una vez cumplidos los 18 años, podría recalar ya en la capital para vestir la zamarra madridista.

Rodrygo podría ser un refuerzo de lujo para los planes de Julen Lopetegui, en plena crisis de resultados por una carencia que el brasileño podría solventar: creatividad y gol en los últimos metros. El aún jugador del Santos está completando una notable temporada, siendo importante para Cuca, el técnico de los peixes. Pese a tener aún 17 años, es una figura importante en los esquemas del entrenador, siendo uno de los titulares indiscutibles. Ha jugado 26 partidos, 23 de inicio, con los albinegros y ha transformado seis goles en la máxima categoría del fútbol carioca.

Pese a que cuando se cerró su fichaje, el agente del jugador, Nick Arcuri, admitiera que “el pacto” es que se quedara “hasta el 30 de junio de 2019”, el Madrid estaría interesado en contar con Rodrygo lo antes posible, a tenor de las necesidades del equipo y del buen rendimiento que está mostrando en su país.

Los expertos en el fútbol carioca destacan de él su madurez futbolística sobre el verde. Pese a sus 17 años analiza muy bien las situaciones que se presentan en cada partido y sabe elegir las decisiones más coherentes en cada momento. De él despuntan su técnica y su visión de juego, poniéndola al servicio del colectivo por encima de lo individual, algo impropio en chicos de su edad. En el aportado negativo: el físico. Algo coherente en un jugador que aún no se ha desarrollado al completo.

El jugador, que está entre los elegidos por France Football para optar al Trofeo Kopa, el Balón de Oro sub 21, se encuentra concentrado actualmente con la selección sub 20 brasileña, junto al que será su compañero próximamente, Vinicius Jr. Ambos están preparando el próximo Sudamericano que tendrá lugar en Chile el próximo mes de enero, torneo que da billete para el Mundial sub 20, disputado en Polonia en mayo.