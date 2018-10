El Real Madrid podría quedarse sin Vinicius si el joven crack brasileño fuera convocado por Brasil para disputar el Sudamericano sub-20, que se celebrará del 20 de enero al 13 de febrero.

Esa más que posible convocatoria supondría que Vinicius estaría más de un mes fuera del Real Madrid, además de que retrasaría la posible llegada anticipada de Rodrygo al club. El conjunto blanco se vería perjudicado y el crecimiento de Vinicius en el primer equipo, también. El joven brasileño ha jugado los dos últimos partidos de Liga ante Atlético y Alavés y, poco a poco, va teniendo minutos con Julen Lopetegui, que al principio decidió que jugara con el Castilla para foguearse.

Tanto Vinicius como Rodrygo –también fichado por el Real Madrid– son piezas básicas de la nueva hornada de jóvenes talentos brasileños. La CBF los necesita para conquistar un trofeo que no gana desde 2011 y que además clasifica para el Mundial Sub-20 del próximo año en Polonia. Esa cita, que se disputa a finales de mayo, también generará un conflicto de intereses con el Real Madrid.

La buena noticia para el Real Madrid es que el Sudamericano sub-20 no está en el calendario FIFA y, por lo tanto, los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Eso sí, para que Vinicius y Rodrygo no acudan deberán negarles tal posiblidad, lo que generará contratiempos con la CBF y con los propios futbolistas.