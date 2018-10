Lucas Hernández desvela que rechazó al Madrid: “Soy honesto y no podía irme”

Lucas Hernández tuvo una oferta del Real Madrid... y la rechazó. El defensor del Atlético de Madrid reconoció, en declaraciones par RMC, que el equipo blanco hizo llegar una propuesta a su agente, pero el amor por los colores rojiblancos y la honestidad provocó que no hiciera demasiado caso al ofrecimiento.

“No la escuché mucho. Estaba al cien por cien con mi club y además acababa de renovar. Mi agente me informó un poco y en el momento que me dijo que el Madrid estaba interesado le comenté que no podía hacer eso. El Atlético es mi ciudad, mi club, el que me ha dado todo. Soy una persona honesta y no podía irme al Madrid”, comentó el rojiblanco,

El central del Atlético de Madrid habló de su presente en el conjunto colchonero, aunque no cierra la puerta a su salida. “Espero estar mucho tiempo en el Atlético, pero bueno, sabes que el fútbol va muy rápido. Si llegara una oferta que fuera irrechazable…”.

Lucas se encuentra concentrado con la selección francesa antes del compromiso amistoso que medirá al combinado galo con Islandia en Guingamp. El martes, Hernández y el resto de jugadores convocados por Deschamps se enfrentarán a Alemania en un duelo correspondiente a la UEFA Nations League.