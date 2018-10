Jesús Vallejo: “No me arrepiento de haber seguido en el Madrid”

Vallejo pelea para poder tener más minutos en el Real Madrid y espera que le respeten las lesiones En la selección española Sub-21 es uno de los principales líderes y sueña con poder estar en los Juegos Olímpicos de Tokio

Jesús Vallejo (Zaragoza, 1997) es un jugador diferente. El joven central pelea de forma incansable en Valdebebas para ganarse unos minutos extremadamente caros en la defensa del Real Madrid, pero en la sub-21 es, aunque a él no le guste decirlo, uno de los jefes de un vestuario. A Vallejo no le van las redes sociales, está alejado de cualquier tipo de excentricidad y concentrado en su profesión, que no es otra que jugar al fútbol. En el club blanco están convencidos que en la figura de este educado, tranquilo y centrado aragonés hay central para 10 años. En la Federación todo el mundo valora su rendimiento deportivo, pero también su calidad humana.

Antes de viajar con la selección española sub-21 hacia Tirana para afrontar un intrascendente duelo frente a Albania, ya que el combinado de Luis de la Fuente ya tiene el billete para el Europeo, atiende a OKDIARIO en una Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Pregunta.- ¿Cómo está en estos momentos?

Respuesta.- Me encuentro muy bien. Tengo muchas ganas de estar en la selección con mis compañeros. Sigo aprendiendo de todo y disfrutando de todo.

P.- ¿Podemos decir que ya por fin se ha acabado el calvario de las lesiones musculares?

R.- He tenido lesiones en el pasado, pero he sabido recuperarlas muy bien. Esto es gracias a los servicios médicos del Real Madrid y de la selección española. Siempre me han apoyado en todo y me han dado un montón de tratamientos. La última lesión la recuperamos en un tiempo récord, lo que me ha permitido poder estar desde hace unas tres semanas a tope.

P.- ¿Se arrepiente de haber tomado la decisión de seguir en el Real Madrid a pesar de que sabe que los minutos son complicados?

R.- No me arrepiento para nada. Yo estoy aprendiendo un montón. Me levanto por la mañana y doy gracias a Dios de poder ir a Valdebebas para entrenar con los mejores jugadores del mundo y, en particular, con los mejores centrales. Tengo ahí a Sergio, Rapha (Varane) y Nacho que son unos fenómenos. Y luego, cuando llego aquí a la selección pues lo mismo. Ya son jugadores de alto nivel y disfruto mucho. Me preparo a tope y estoy siempre preparado para jugar.

P.- ¿Cómo es entrenar en el día a día con Ramos, Varane y Nacho?

R.- Intento fijarme en ellos. Me ponen las cosas muy fáciles. Son muy cercanos. Durante la preparación del Mundial de Rusia también estuve con jugadores como Piqué o Azpilicueta y lo que busco es aprender.

P.- Si en el Real Madrid es el joven que todavía tiene que aprender, en la Sub-21 es uno de los jefes. ¿Cómo se siente aquí?

R.- Todos somos un equipo y yo me siento muy a gusto tanto en la selección española como en el Real Madrid. Tenemos dos partidos por delante ante Islandia y Albania, que creo que son muy importantes para nosotros. Ya estamos clasificados para el Europeo, pero debemos coger buenas sensaciones. Los que llevamos más tiempo en la Sub-21 tenemos que trasmitirle a los nuevos ganas e ilusión y decirles que muestren esa personalidad que tienen en los clubes.

P.- ¿Cómo es la salud actual de los centrales en las categorías inferiores de España?

R.- Yo creo que es buena. Sólo hay que ver los centrales que se han quedado fuera de la lista de la absoluta y podrían venir. Luis Enrique tiene variedad y los jugadores que venimos de abajo tenemos que seguir aprendiendo para, ojalá, poder estar ahí.

P.- ¿Cómo es esta nueva etapa con Luis de la Fuente?

R.- Es un entrenador que ya conocíamos muchos jugadores por su paso por la Sub-19. A mí me gusta mucho porque te transmite muchas cosas. A parte de como analiza a los rivales, luego todo lo hace con sentimiento, de verdad. Eso aporta un plus al jugador para que salga con un puntito más.

P.- La Sub-21 ya está en el Europeo. La cita de Italia y San Marino es el primer objetivo, pero ¿se imagina ya en los Juegos Olímpicos de Tokio?

R.- A lo mejor, en lo que es fútbol, la gente no valora los Juegos Olímpicos, pero yo como deportista y futbolista es algo que me apasiona. Es la competición más importante y me hace una ilusión tremenda. Me gustaría estar sí o sí en Tokio, aunque todavía queda un tramo largo. Hay que jugar estos dos compromisos, después tendremos algún amistoso y luego en el Europeo hay que pasar la fase de grupos para estar en semifinales y poder tener el pasaporte para los Juegos. Ojalá que una vez logremos estar en semis nos podamos centrar en un campeonato continental que es vital y que muchos jugadores de esta generación tenemos esa espinita del anterior europeo que nos quedamos en la final. Espero que hayamos aprendido de los errores y esta generación nueva vaya a disfrutar y competir, que así será más fácil ganar.

P.- ¿Qué le pide Vallejo al futuro?

R.- Lo primero tengo que tener salud. Me tienen que respetar las lesiones, porque eso hace que tenga ritmo de competición. Y luego, quiero seguir disfrutando con los compañeros.